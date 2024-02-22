Telefon dolandırıcılığı yapan 4 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde yaşayan A.K.’yi arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılara internet bankacılığı yöntemiyle 650 bin lira havale gönderen vatandaş sonradan dolandırıldığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile “Jandarma Dedektifleri” olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Dolandırıcılık mağduru A.K.'nin beyanından elde edilen bilgiler ışığında, yapılan teknik inceleme ve araştırmalar sonucunda Y.T., E.T., E.D. ve M.A.’nın olayın şüphelisi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin Kocaeli'deki adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve olayın yaşandığı gün 4'ü de yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.