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Telefon dolandırıcılığı yapan 4 zanlı tutuklandı

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Yalova’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 650 bin lira dolandıran 4 zanlı tutuklandı.

Telefon dolandırıcılığı yapan 4 zanlı tutuklandı mask
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Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde yaşayan A.K.’yi arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılara internet bankacılığı yöntemiyle 650 bin lira havale gönderen vatandaş sonradan dolandırıldığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile “Jandarma Dedektifleri” olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Dolandırıcılık mağduru A.K.'nin beyanından elde edilen bilgiler ışığında, yapılan teknik inceleme ve araştırmalar sonucunda Y.T., E.T., E.D. ve M.A.’nın olayın şüphelisi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin  Kocaeli'deki adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve olayın yaşandığı gün 4'ü de yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, polis, çalışma

22 Şub 2024 - 10:59 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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