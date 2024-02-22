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Ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı

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İzmit’te motosiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Recep Özdemir’e minibüsün çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan genç hastanede yaşamını yitirdi.

Ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı
Ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı
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Kaza, dün öğle saatlerinde İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi Işıklar mevkiinde meydana geldi. Recep Özdemir idaresindeki kros motosiklet ile yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada Y.E.D. idaresindeki 41 ARJ 997 plakalı minibüs motosiklete çarptı.

Ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı

HAVAYA FIRLADI
Minibüsün çarpmasıyla Recep Özdemir havaya fırlayarak metrelerce ileri sürüklendi. Kazayı gören motosiklet sürücüleri ve araç sürücüleri hemen yardıma koştu. Motosikletin yaya geçidinden geçişi ve minibüsün çarpması bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerinden tesadüfen geçen hasta nakil ambulansındaki sağlık ekibi yaralanan sürücüye müdahalede bulundu. Kazada ağır yaralanan Recep Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Recep Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı
Ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kocaeli, İzmit, araç

22 Şub 2024 - 11:07 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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