Ölüme gittiği anlar kameraya yansıdı

Kaza, dün öğle saatlerinde İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi Işıklar mevkiinde meydana geldi. Recep Özdemir idaresindeki kros motosiklet ile yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada Y.E.D. idaresindeki 41 ARJ 997 plakalı minibüs motosiklete çarptı.
HAVAYA FIRLADI
Minibüsün çarpmasıyla Recep Özdemir havaya fırlayarak metrelerce ileri sürüklendi. Kazayı gören motosiklet sürücüleri ve araç sürücüleri hemen yardıma koştu. Motosikletin yaya geçidinden geçişi ve minibüsün çarpması bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerinden tesadüfen geçen hasta nakil ambulansındaki sağlık ekibi yaralanan sürücüye müdahalede bulundu. Kazada ağır yaralanan Recep Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Recep Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.