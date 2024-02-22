İDEBİR’de ‘Türkiye’de toplumsal değişme’ konuşuldu

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ KONUŞTUK

İDEBİR Başkanı Zeki Canşi sosyal medya hesabından etkinliklerine devam ettiklerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Bu akşamki İDEBİR konferans konuğu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı hocası ve aynı zamanda Tıp doktoru olan Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman idi. Değerli sunumları için hocamıza teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir sunum oldu. Kaçıranlara üzüldüm. “Türkiye'de toplumsal teğişme” konulu konferansın ana teması: Kültürel kırılma, dilsel kırılma, dinsel kırılma, tarihsel kırılma ve devletsel kırılma oldu. Ülkemizde ne yazık ki bu kırılmalar gözlemlenmektedir.”