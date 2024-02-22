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Kaptan Gökhan’dan Help Steps çağrısı

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Kocaelispor’un tecrübeli kalecisi Kaptan Gökhan Değirmenci kulübe gelir sağlayacak olan Help Steps uygulaması için taraftara çağrıda bulundu

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kaptan Gökhan’dan Help Steps çağrısı
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VİDEO YAYINLADI

Kaptan Gökhan Değirmenci sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Herkese Merhaba, sizlere bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Help Step mobil uygulamasıyla para harcamadan sadece yürüyerek sivil toplum kuruluşlarına yardım edebilirsiniz. Yapmanız gereken uygulamayı telefonunuza yüklemek ve bol bol indirmek” ifadelerine yer verdi.

# sosyal, para
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22 Şub 2024 - 11:20 Kocaeli- Spor --- Okunma

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