"Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un kurucusu oldukları proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor.
Bu kapsamda Vali Yardımcısı İsmail Gültekin Körfez ilçesinde, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ise Dilovası ilçesinde 20 aileyi ziyaret etti.
Ailelerin taleplerini dinleyen Gültekin ve Çalık, ihtiyaçların yerine getirilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.
Vali Yardımcısı Gültekin, gazi Fikret Ulukaya'yı, Vali Yardımcısı Çalık ise Kıbrıs Gazisi Sait Battal Taştan'ı da ziyaret ederek, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.