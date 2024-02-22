Dilek Cesur Körfezlilerle buluştu

Körfez Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında; Aile Danışmanı ve Yazar Dilek Cesur’u ‘Sabırlı Aileler Merhametli Çocuklar Yetiştirir’ konulu söyleşisiyle, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlediği programla Körfezlilerle bir araya getirdi.

KÖRFEZLİ KADINLARIMIZ İSTEDİ, BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile eşi Hatice Söğüt ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Etkinlikte, salonda bulunanlara hitap eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, “ Körfezli kadınlarımız bizden uzun zamandır Aile Danışmanı Dilek Cesur hanımefendiyi Körfez’e getirmemizi talep ediyorlardı. Bu isteklerine kayıtsız kalmamız elbette ki mümkün değil. Bugün salonu hınca hınç dolduran hanımefendilerin Dilek hanıma olan sevgisini görüyorum. Teşriflerinizden ve ilginizden dolayı her birinize teşekkür ediyor, değerli konuğumuza da şükranlarımı sunuyorum. Körfezli Kadınlarımız için bu tarz etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

CESUR; “ÖNCE KENDİNİZE SORUN”

Sabrın önemi hakkında söyleşisini gerçekleştiren Dilek Cesur, “Siz vücudunuza değer vermediğinizde, ona vermiş olduğunuz randevuları yerine getirmediğinizde, onun için özel bir vakit ayırmadığınızda değersizleşirsiniz. Kendinize iyi olun. Sabahları uyanın ilk önce günaydını kendinize söyleyin. Kendinize soruyor musunuz; Benim neye ihtiyacım var? Ben ne ile mutlu oluyorum kendinize soruyor musunuz? Aynaya bakıp; yarabbi âlemin beni ne güzel yaratmışsın. Biz her şeyi çok iyi hatırlıyoruz. 30 yıl önce söylenenleri hatırlıyoruz. Fakat hep kendimizi unutuyoruz. Ya geçmişte yaşıyoruz. Ya da sürekli gelecekle ilgili kaygı yaşıyoruz. Hep anı kaçıyoruz demektir’’ dedi.

İYİKİLERİ ÇOĞALTIN

Sabrınızın, gücünüzün tükendiğini ve mutsuz olduğunuzu hissediyorsanız, çocuğunuz ve çevrenizdeki insanlar ile ilişkileriniz bozulmaya başladıysa, geçmişinize iyi kiler değil, keşkelerin biriktiğini düşünüyorsanız ve en önemlisi de merhametli çocuklar yetiştirmek istiyorsanız iyi kileri çoğaltın’’ ifadesini kullandı.



Programın sona ermesinin ardından Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Söğüt, Dilek Cesur’a hediye takdiminde bulundular.

Kaynak: BÜLTEN