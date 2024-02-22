Yıllarca mezarlıkta çalışan belediye işçisi kalbine yenildi

Körfez Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde çalışan Metin Kemik, yıllarca Körfez Asri Mezarlığında görev yaptıktan sonra 8 ay önce emekli oldu. Dün akşam arkadaşlarıyla kahvehanede sohbet eden Metin Kemik, Yeni Yalı Mahallesi’ndeki evine geldi. İçeri giren Metin Kemik, fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Metin Kemik’i hastaneye kaldırdı. Metin Kemik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
2 çocuk babası Metin Kemik’in cenazesi bugün Merkez Camii’nde kılınacak olan öğle namazı sonrası Kalburcu Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.