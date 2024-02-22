Özgür Özel açıkladı: “Gebze’de Erkan Baş’ı destekliyoruz”

CHP GEBZE’DE BAŞKAN ADAYI ÇIKARMADI

31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi partiler aday listelerini, 20 Şubat Salı günü saat 17.00 itibariyle seçim kurullarına teslim etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli'de Büyükşehir ve 11 ilçe belediye başkan adayı ile 12 ilçe belediye meclis üyesi listelerini il seçim kuruluna teslim etti. CHP, 33 belediye meclis üyesi adayının bulunduğu Gebze için belediye başkan adayı çıkarmadı.

CHP, TİP ADAYI BAŞ’I MI DESTEKLEYECEK?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 10 Ocak tarihinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında Gebze Belediye Başkan adayı olarak Nail Çiler belirlendi. Çiler adaylığının netleşmesinden 1 hafta sonra 17 Ocak tarihinde sağlık sorunlarını sebep göstererek adaylıktan çekildiğini duyurdu. CHP Gebze’de 1 ay boyunca aday arasa da yerel seçimler için belediye başkan adayı çıkarmadı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Erkan Baş’ı, Gebze Belediye Başkan adayı gösterdi. Bu gelişme sonrasında CHP’nin TİP adayı Erkan Baş’ı destekleyeceği kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

ERKAN BAŞ’I GEBZE’DE DESTEKLİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 Şubat Perşembe günü katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi: “TİP’le şöyle bir çalışma yaptık. CHP ile kafa kafaya gittiği ve kaybettirme riski olan yerlerde aday göstermediler. Biz de bir işçi kenti olan Gebze’de ilçe belediyesinde Erkan Baş bir iddia koydu orada. Kendisini biz destekliyoruz orada ama Kocaeli Büyükşehir’de, ilçelerde ve TİP’in aday göstermediği, bizim için yarışmalı olan yerlerde TİP seçmeni bu Gebze jestine karşılık Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek verecek.”