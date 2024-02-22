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DEVA, Büyükşehir adayını açıkladı

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DEVA Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını, Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımıyla açıkladı. 32 yaşındaki Avukat Ensar Baturman, Büyükşehir Başkan adayı oldu.

Muhammet Emin Can
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DEVA, Büyükşehir adayını açıkladı mask
DEVA, Büyükşehir adayını açıkladı
DEVA, Büyükşehir adayını açıkladı
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DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı geçen günlerde tüm ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı. DEVA Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını da açıkladı. İzmit’te bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Kocaeli'den Sorumlu Milletvekili Burak Dalgın, ilçe belediye başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Törende il başkanı Zeynep Sudan'ın konuşması sonrası DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman olarak açıklandı.

DEVA, Büyükşehir adayını açıkladı

ADAYLARIMIZI DİKKATLE TAKİP ETSİN
Zeynep Sudan yaptığı konuşmada, "Bu şehir vergi diliminin yüzde 17'sine sahip, sanayisi ile ülkemizin göz bebeği fakat şehrimizin adını hiç de iyi olmayan durumlarla duyuyoruz. Biz bunu liyakatli arkadaşlarımızla değiştirmeye talibiz. Lütfen vatandaşlarımız adaylarımız dikkatle takip etsin" dedi.  

DEVA, Büyükşehir adayını açıkladı

KOCAELİ HALKINA SÖZ VERİYORUM
Ensar Baturman adaylık ilanı sonrası şöyle konuştu:
"Kocaeli'yi güvenilir bir ekiple yönetmek için yola çıkıyorum. Kocaeli halkına söz veriyorum. Bugün itibariyle ve 1 Nisan sabahı başkan seçildiğimde konuşunca doğruyu söyleyeceğim, söz verince tutacağım, emanete gözüm gibi bakacağım ve asla ihanet etmeyeceğim, her daim hukukla ve adaletle hareket edeceğim, ehliyetli liyakatli dürüst insanlarla çalışacağım, her kararımı istişareyle alacağım, şeffaf olacağım, her zaman hesap veremeye hazır olacağım. Gençlerin, kendini genç hissedenlerin beni dikkatli bir şekilde izlemesini tavsiye ediyorum"

DEVA, Büyükşehir adayını açıkladı

2 GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Türkiye'nin yakın tarihi çok acı olduğunu ifade ederek, “Ne zaman Merkez Bankası bağımsızdı enflasyon tek haneli oldu ve uzun süre böyle devam etti. Ne zaman Merkez Bankası bağımsızlığı kaybetti, enflasyon yükseldi ve uzun süre böyle seyretti. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı şart, sokakta herkes kuruş kuruş hesap yaparken bu olmaz. Bu ülkeye yazık değil mi? Kocaeli'de bir emekliyi düşünün, 10 bin TL kira vermesi mümkün mü? Türkiye'de yüzde 60'a, yüzde 40 ev sahibi kiracı oranı var. Kira konusunda bu iki grup karşı karşıya geldi.

DEVA, Büyükşehir adayını açıkladı

SORUNLAR VAR AMA SORUNDAN BAHSEDEN YOK
17 Ağustos 1999'da Kocaeli'de, 6 Şubat 2022'de 11 ilde acı kayıplar yaşadık. Depremi 'Unutmadık, unutturmayacağız' diyerek, bu sözü slogan haline getirerek depremi andılar. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve madende toprak altında kalan vatandaşlarımız için buradayız. Bu yaşananların yanında bir de muhalefet var. Fikir düşüncesini savunuyorlar fakat kendileri için, daha seçim olmamış hemen bir görev dağılımı yapılmış durumda. Biri aday gösterilmiyor hemen Ankara'dan ses geliyor. Sorunlar var ama bu sorundan bahseden yok. Vatandaşın sorunları kimsenin umurunda değil. Ezber konuşan muhalefetin bu ülkeye verebileceği bir şey yok. Kimlik siyaseti baş gösterdi, 'Ben ocu, burcuyum' diyerek oy isteyen adaylar görüyoruz.

DEVA, Büyükşehir adayını açıkladı

SEÇİM SADECE SEÇİM DEĞİL GÜVEN OYLAMASI
Vatanıyla, milletiyle bu ülkeyi ileri götürme sanatı siyasettir. Biz eylem planımızı ortaya koyduk ama bugün birileri seçim beyannamesi açıklıyor. Biz 2 yıl önce kurulurken eylem planımızı hazırladık. Bu seçimler öncesi adaylarımız için etik bildirgemize imza atıyor. Neden etik bildirgesi hazırladık? Çünkü kanun olarak eksikler var. Kendi ahlaki çerçevemizi hazırladık, bunu yaparken diğer partilerde benzer bir şey bulamadık. 100 yıllık bir devlette bunu yapmak 4 yaşındaki, genç bir siyasi partiye kaldı. Bu seçim sadece seçim değil, güven oylaması. Sandıktan çıkan sonuç birilerine bir şey söyleyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve pek çok ilçe belediyesini kazanacağız" dedi.

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22 Şub 2024 - 12:49 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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