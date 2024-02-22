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7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı kamerada

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, SUV tipi aracın durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkada çarptığı görülüyor.

7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı kamerada
7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı kamerada
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Kaza, dün akşam 21.40 sıralarında Kozluk Mahallesi D-100 yan yol Seka Battı Çıktı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. H.B.U. kontrolündeki 34 BU 0670 plakalı Kia marka SUV tipi araç, durağa yanaşan M.Y. idaresindeki 41 J 0331 plakalı Isuzu marka özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Savrulan özel halk otobüsü önündeki E.Y. hakimiyetindeki 41 ABP 812 plakalı otomobile çarparak durdu. SUV tipi araçtaki sürücü H.B.U., sağ koltuktaki yolcu ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar adeta can pazarı yaşanan kaza yerine yardıma giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, SUV tipi aracın durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkadan çarptığı görülüyor. Ayrıca çarpmanın şiddetiyle yaralanan sürücü H.B.U'nun SUV tipi araçtan çıktığı anlar da görüntüde yer alıyor.

7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı kamerada
7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı kamerada
7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı kamerada

Kaynak: İHA

# İstanbul, araç, polis

22 Şub 2024 - 12:52 - Asayiş --- Okunma

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