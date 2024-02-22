Şirin: Yol haritamızı belirledik

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Şirin, meclis üyesi adayları ile bir araya geldi. AK Parti Derince İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen program kesinleşen meclis üyeleri listesi sonrası düzenlenen ilk toplantı olma özelliği taşırken Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin seçim süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi.

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

Cumhur İttifakı teşkilatları ve meclis üyesi adaylarının ortak amacının ilçeye hizmet olduğunu belirten Şirin, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olarak açıklanan meclis üyeleri adaylarımızla ilk toplantımızı gerçekleştirerek saha çalışmalarımıza ilişkin yol haritamızı belirledik. Çıktığımız sevda yolunda, Derince’mizin her köyüne, her mahallesine, her sokağına hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Toplantımız teşkilatımız ve Derince’miz için hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: BÜLTEN