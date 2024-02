22 Şub 2024 - 13:01 - Siyaset

Şirin: Yol haritamızı belirledik

Meclis üyesi adayları ile buluşan Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Derincemizin her köyüne, her mahallesine, her sokağına hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi