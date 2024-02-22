Gölcüklü gençler, Sezer’le ‘devam’ dedi

Gölcüklü gençler, Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer’i coşku ile karşılayarak destek sözü verdi. Başkan Sezer; yerel seçim çalışmaları kapsamında Yazlı Termal Tesislerinde AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları’nın düzenlediği "Vefa Buluşması" programında katıldı. "Gençlik Kollarımızda" görev yapan kardeşleri ile bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Sezer, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” dedi.

GENÇLERE ÖNEM VERİYORUZ

Gölcük’e yapılan yatırımlarda her zaman gençlere önem verildiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Meslek Yüksekokulu yanında alan Millet Bahçemizde, 400 metrekare üzerinde bir alan içerisinde gençlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri bir kitap kafe olacak.

GURUR DUYACAĞIZ

Yine gençlerimiz açısından Ulaşlı’da faaliyete geçirdiğimiz Gençlik Merkezi gibi yeni bir alanı inşallah Gölcük’te hayata geçirmiş olacağız. Donanma’dan teslim aldığımız yaklaşık 53 dönümlük alanda yapacağımız Donanma Parkı’nda, gençlerimizin spor aktivitelerini yapabilecekler alanlar olacak. Gençlerimiz Gölcüklü olmaktan her zaman gurur duyacak” dedi.

Kaynak: BÜLTEN