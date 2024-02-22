Kâseyle satılan dutun fiyatı dikkat çekti

Perşembe Pazarında bu hafta dut satışa çıktı. Kâseyle satışa sunulan, kâsesi de yaklaşık 1 kilo gelen dutun fiyatı 100 TL oldu. Yeni haftada ürünlerin fiyatları da dikkat çekti. Bu hafta dolmalık biber 50, patlıcan 60, kıvırcık 30, dereotu 20, karnabahar 40, beyaz lahana 25, çilek 100, muz ve kivi 50 TL’den satıldı. Bu ürünlerin fiyatları genel olarak bir önceki haftaya göre yükselirken fiyatı düşen ürünler arasında çeri domates, salatalık, limon, ıspanak, enginar, brokoli, mor lahana, bakla ve armut yer aldı.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
40
50
Çarliston biber
40
50
Kapya
40
50
Patlıcan
50
60
Domates
25
25
Çeri domates
60
50
Salkım domates
35
30
Salatalık
30
25
Kabak
30
30
Havuç
25
25
Limon (file)
15
10
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
25
30
Roka
10
15
Dereotu
15
20
Taze soğan
20
20
Mor lahana
12
10
Patates
15
15
Soğan
15
15
Ispanak
30
25
Taze Fasulye
35
60
Mantar
80
80
Bezelye
100
100
Asma yaprağı
180
180
Bakla
60
50
Sarımsak
130
150
Pırasa
20
25
Karnabahar
35
40
Beyaz lahana
15
25
Kereviz
30
30
Enginar
30
25
Brokoli
30
20
Turp
20
15
Pazı
15
15
Karalahana
15
15
Çiçekli mancar
50
50
Çilek
80
100
Muz
40
50
Portakal
15
15
Kivi
40
50
Armut
30
25
Elma
20
30
Yeşil elma
25
25
Mandalina
15
15
Nar
30
30
Dut (Kâse)
-
100
Ceviz
150
100
Bal kabağı
15
20
Ihlamur (paket/kilo)
50/500
50/500
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.