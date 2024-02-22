Kâseyle satılan dutun fiyatı dikkat çekti

Perşembe Pazarında bu hafta dut satışa çıktı. Kâseyle satışa sunulan, kâsesi de yaklaşık 1 kilo gelen dutun fiyatı 100 TL oldu. Yeni haftada ürünlerin fiyatları da dikkat çekti. Bu hafta dolmalık biber 50, patlıcan 60, kıvırcık 30, dereotu 20, karnabahar 40, beyaz lahana 25, çilek 100, muz ve kivi 50 TL’den satıldı. Bu ürünlerin fiyatları genel olarak bir önceki haftaya göre yükselirken fiyatı düşen ürünler arasında çeri domates, salatalık, limon, ıspanak, enginar, brokoli, mor lahana, bakla ve armut yer aldı.

ÜRÜN ADI GEÇEN HAFTA (TL) BU HAFTA (TL) Dolmalık biber 40 50 Çarliston biber 40 50 Kapya 40 50 Patlıcan 50 60 Domates 25 25 Çeri domates 60 50 Salkım domates 35 30 Salatalık 30 25 Kabak 30 30 Havuç 25 25 Limon (file) 15 10 Maydanoz 10 10 Kıvırcık 25 30 Roka 10 15 Dereotu 15 20 Taze soğan 20 20 Mor lahana 12 10 Patates 15 15 Soğan 15 15 Ispanak 30 25 Taze Fasulye 35 60 Mantar 80 80 Bezelye 100 100 Asma yaprağı 180 180 Bakla 60 50 Sarımsak 130 150 Pırasa 20 25 Karnabahar 35 40 Beyaz lahana 15 25 Kereviz 30 30 Enginar 30 25 Brokoli 30 20 Turp 20 15 Pazı 15 15 Karalahana 15 15 Çiçekli mancar 50 50 Çilek 80 100 Muz 40 50 Portakal 15 15 Kivi 40 50 Armut 30 25 Elma 20 30 Yeşil elma 25 25 Mandalina 15 15 Nar 30 30 Dut (Kâse) - 100 Ceviz 150 100 Bal kabağı 15 20 Ihlamur (paket/kilo) 50/500 50/500