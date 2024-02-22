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Kâseyle satılan dutun fiyatı dikkat çekti

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Doğu Kışla kapalı pazar alanında kurulan Perşembe Pazarında dut kâseyle satışa sunuldu. 1 kilo dut 100 liradan satıldı.

Muhammet Emin Can
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Kâseyle satılan dutun fiyatı dikkat çekti
Kâseyle satılan dutun fiyatı dikkat çekti
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Perşembe Pazarında bu hafta dut satışa çıktı. Kâseyle satışa sunulan, kâsesi de yaklaşık 1 kilo gelen dutun fiyatı 100 TL oldu. Yeni haftada ürünlerin fiyatları da dikkat çekti. Bu hafta dolmalık biber 50, patlıcan 60, kıvırcık 30, dereotu 20, karnabahar 40, beyaz lahana 25, çilek 100, muz ve kivi 50 TL’den satıldı. Bu ürünlerin fiyatları genel olarak bir önceki haftaya göre yükselirken fiyatı düşen ürünler arasında çeri domates, salatalık, limon, ıspanak, enginar, brokoli, mor lahana, bakla ve armut yer aldı. 

Kâseyle satılan dutun fiyatı dikkat çekti
Kâseyle satılan dutun fiyatı dikkat çekti
Kâseyle satılan dutun fiyatı dikkat çekti

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

40

50

Çarliston biber

40

50

Kapya

40

50

Patlıcan

50

60

Domates

25

25

Çeri domates

60

50

Salkım domates

35

30

Salatalık

30

25

Kabak

30

30

Havuç

25

25

Limon (file)

15

10

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

25

30

Roka

10

15

Dereotu

15

20

Taze soğan

20

20

Mor lahana

12

10

Patates

15

15

Soğan

15

15

Ispanak

30

25

Taze Fasulye

35

60

Mantar

80

80

Bezelye

100

100

Asma yaprağı

180

180

Bakla

60

50

Sarımsak

130

150

Pırasa

20

25

Karnabahar

35

40

Beyaz lahana

15

25

Kereviz

30

30

Enginar

30

25

Brokoli

30

20

Turp

20

15

Pazı

15

15

Karalahana

15

15

Çiçekli mancar

50

50

Çilek

80

100

Muz

40

50

Portakal

15

15

Kivi

40

50

Armut

30

25

Elma

20

30

Yeşil elma

25

25

Mandalina

15

15

Nar

30

30

Dut (Kâse)

-

100

Ceviz

150

100

Bal kabağı

15

20

Ihlamur (paket/kilo)

50/500

50/500

# doğu kışla pazarı, dut, meyve, sebze, yeni, hafta

22 Şub 2024 - 13:23 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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