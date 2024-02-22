EMADDER’den mesaj: “Oyum kademeye”

EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) yerel seçimler öncesi sesini duyurmaya çalışıyor. EMADDER Kocaeli yayınladığı video ile kademeli emeklilik için dikkat çekti. Sosyal medyada yayınlanan videoda hangi ilçede olduklarını söyleyenler, “Oyum kademeye” diyerek mesaj verdi.
EYT düzenlemesinin sadece 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşları kapsaması nedeniyle emeklilikten yararlanamayanlar, kademeli emekliliğin hayata geçirilmesini bekliyor. EMADDER anayasal eşitliğin sağlanması amacıyla kademeli emekliliğin çıkması için çalışıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Can - Bundan sonra Oy kullanmayı düşünmüyorum kademeli emeklilik çıkmaz ise 7 ay ile kaybettik.
Son Pişman - Bu yaklaşımlar çok yanlış, sistem böyle birşeyi kaldıramaz, emekli sayısını azaltacak çalışan sayısını artıracak önlemler alınmalı.
Emekli olmak isteyenlerin amacı emeklilik sonrası da çalışarak gelirini artırmak, EYT lilerin yaptığı gibi, bunun sonu yok.
Erken veya kademeli emeklilik yerine çalışanların gelirini artıracak, emeklilerin ikinci işe girmesini engelleyecek çözümler üretilmeli
Adalet - Haklılar.dünyanın hiçbir yerinde 1 gün sigorta girişi geç diye 17 yıl sonra emekli edilmez.Yaşça küçük olmasına rağmen sırf sigorta girişi Eylül 99 öncesi diye emekli ettiler binlerce insanı .yaşça daha büyük ve hatta daha fazla sigorta pirimi olanlara ise sen daha emekli olamazsın dediler.adalet değil bu!Kademe sistemi şart!
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.