EMADDER’den mesaj: “Oyum kademeye”

Adalet - Haklılar.dünyanın hiçbir yerinde 1 gün sigorta girişi geç diye 17 yıl sonra emekli edilmez.Yaşça küçük olmasına rağmen sırf sigorta girişi Eylül 99 öncesi diye emekli ettiler binlerce insanı .yaşça daha büyük ve hatta daha fazla sigorta pirimi olanlara ise sen daha emekli olamazsın dediler.adalet değil bu!Kademe sistemi şart!