Büyükakın, Memur-Sen’in buluşmasına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Memur-Sen Kocaeli Temsilciliğinin düzenlediği Memur-Sen Kadınlar Buluşması programına katıldı.

İzmit Seka Deniz Salonunda gerçekleşen programda Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Memur-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Şahin Yaşlık, Memur-Sen İl Kadın Komisyonu Başkanı Beyhan Yenigün, çeşitli kurumlarda çalışan Memur-Sen üyesi bayan kamu personeli, basın mensupları ve protokol üyeleri hazır bulundu.

“MEMUR-SEN KAMU PERSONELİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Bir şeyin ne kadar ağır veya hafif olduğunu kilo ile tartıyoruz. Uzun veya kısa olduğunu metre ile ölçüyoruz. Metre bir referans ölçüsüdür, kilo bir referans ölçüsüdür, litre bir referans ölçüsüdür. İnsanların kıymetli buldukları şeylerle kıymetsiz buldukları şeyleri birbirinden ayırt eden değerler sistemi adını verdiğimiz bir takım referanslar var. Mesela Kuranı Kerim’in bir ayeti, Peygamber Efendimizin bir sözü veya bir büyüğümüzün ifade etmiş olduğu bir söz bizim için bir referanstır. Sizlerin içerisinde bulunduğunuz bu kurumun da referansları çok değerli ve önemlidir. Zaten sizler de içerisinde bulunduğunuz kurumun referanslarına göre çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Bizler Memur-Sen ile çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Memur-Sen kamu personeli için çok değerli bir kuruluştur” dedi.

“ŞİMDİ KAZANIMLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI”

Memur-Sen Kadın Komisyonları Genel Başkanı Sıdıka Aydın, “Sizlerle her buluşmamızda verdiğimiz mücadelenin, döktüğümüz alın terinin, çektiğimiz tüm yorgunlukların ulvi bir anlam taşıdığını şahit oluyorum. Bugün bu muhteşem salona baktığımızda inançla bezeli bir miras ve hedefleri ortak olan bir kitle görüyorum ve şükrediyorum. Bugün tüm Türkiye’de, teşkilatlanmasını tamamlayan Memur-Sen kadınlar komisyonlarımız kadınların sendikal mücadeledeki yerini, önemini ve gücünü sadece teorik değil pratiklerle de göstermiş durumdadır. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın iradesi ile geliştirilen politikalar çok kıymetlidir. Unutmayalım ki bugünlere zor sınavlardan geçerek geldik. Nice badireler atlattık, nice bedeller ödedik. Şimdi kazanımlara sahip çıkma zamanı” dedi.

“MEMUR-SEN BÜYÜK BİR AİLE”

Programda konuşan Memur-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “Memur-Sen’in ne kadar büyük bir aile olduğunu göstermek için bazen büyük toplantılar yapmak lazım. Kocaeli’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Memur-Sen’in 23 bin 500 üyesi var. Katılımlarından dolayı Sıdıka Başkanıma, Memur-Sen’in ağabeyi olan Başkanımız Tahir Büyükakın’a, İl Başkanımıza ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Katılımlarından dolayı kadın üyelere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Memur-Sen İl Kadın Komisyonu Başkanı Beyhan Yenigün, “Bugün buraya gelerek bizleri mutlu ettiniz, programımızın bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN