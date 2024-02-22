Hamsi de palamut da zamlandı

Doğu Kışla kapalı pazar alanında kurulan Perşembe Pazarının balıkçı tezgâhlarında fiyatlar geçen hafta göre arttı. Buna göre 15 Şubat’ta kurulan pazarda kilosu 100 TL’den satılan hamsi bu hafta kilosu 120 TL’den satıldı. Palamut ise bu hafta tanesi 100 TL fiyatla satılırken geçen hafta tanesi 80 TL’den satılmıştı. 2 balık dışındaki balıklardan tirsi ve Karadeniz somonun fiyatı yükselirken mezgit ise fiyatı düşen tek balık oldu.
BALIK
ADI
GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)
BU HAFTA FİYATI (TL)
Hamsi
100
120
İstavrit
50
50
Palamut
80
100
Levrek
250
250
Çupra
250
250
Alabalık
70
70
Mezgit
60
50
Tirsi
50
70
Karadeniz Somon
230
250
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.