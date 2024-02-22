Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Hamsi de palamut da zamlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu hafta Perşembe Pazarındaki balıkçı tezgâhlarından hamsi ve palamut önceki haftaya göre daha yüksek fiyat ile satıldı. 100 lira olan hamsi 120, 80 lira olan palamut 100 oldu.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Hamsi de palamut da zamlandı mask
Hamsi de palamut da zamlandı
Hamsi de palamut da zamlandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğu Kışla kapalı pazar alanında kurulan Perşembe Pazarının balıkçı tezgâhlarında fiyatlar geçen hafta göre arttı. Buna göre 15 Şubat’ta kurulan pazarda kilosu 100 TL’den satılan hamsi bu hafta kilosu 120 TL’den satıldı. Palamut ise bu hafta tanesi 100 TL fiyatla satılırken geçen hafta tanesi 80 TL’den satılmıştı. 2 balık dışındaki balıklardan tirsi ve Karadeniz somonun fiyatı yükselirken mezgit ise fiyatı düşen tek balık oldu.

BALIK

ADI

GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)

BU HAFTA FİYATI (TL)

Hamsi

100

120

İstavrit

50

50

Palamut

80

100

Levrek

250

250

Çupra

250

250

Alabalık

70

70

Mezgit

60

50

Tirsi

50

70

Karadeniz Somon

230

250

# Hamsi, palamut, balıkhan, hafta

22 Şub 2024 - 13:43 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.366.972 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatı, 2023'te 1 milyar doları aştı mask
Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatı, 2023'te 1 milyar doları aştı
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi mask
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi
Altın, borsa ve mevduatta yön ne olur? İşte beklentiler mask
Altın, borsa ve mevduatta yön ne olur? İşte beklentiler
Gözler faiz kararında: Uzmanların beklentisi ne? mask
Gözler faiz kararında: Uzmanların beklentisi ne?
Akaryakıtta indirim pompaya yansıdı mask
Akaryakıtta indirim pompaya yansıdı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL