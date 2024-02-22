Hamsi de palamut da zamlandı

Doğu Kışla kapalı pazar alanında kurulan Perşembe Pazarının balıkçı tezgâhlarında fiyatlar geçen hafta göre arttı. Buna göre 15 Şubat’ta kurulan pazarda kilosu 100 TL’den satılan hamsi bu hafta kilosu 120 TL’den satıldı. Palamut ise bu hafta tanesi 100 TL fiyatla satılırken geçen hafta tanesi 80 TL’den satılmıştı. 2 balık dışındaki balıklardan tirsi ve Karadeniz somonun fiyatı yükselirken mezgit ise fiyatı düşen tek balık oldu.

BALIK ADI GEÇEN HAFTA FİYATI (TL) BU HAFTA FİYATI (TL) Hamsi 100 120 İstavrit 50 50 Palamut 80 100 Levrek 250 250 Çupra 250 250 Alabalık 70 70 Mezgit 60 50 Tirsi 50 70 Karadeniz Somon 230 250