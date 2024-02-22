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Feyza Altun için istenen ceza belli oldu

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun’un hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Feyza Altun için istenen ceza belli oldu mask
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Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

“DİNİ BİR İNANCA HAKARETTE BULUNMADIM”

Hazırlanan iddianamede, Feyza Altun’un sosyal medya hesabında ‘Şeriate sokayım’ şeklinde paylaşım yaptığı, şüphelinin alınan savunmasında söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını ancak şeriatın din olmadığın, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakarette bulunmadığını beyan ederek üzerine atılı suçlamayı tevili olarak ikrar ettiği, Türk Dil Kurumu’na göre şeriatın kelime anlamının "Kur’an’daki ayetlere, Hz. Muhammed’ in sözlerine dayanan İslam kanunu; İslam hukuku" olarak tariflendiği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün açık kaynak araştırma raporuna göre suça konu paylaşımın yapıldığı kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Feyza Altun kullanıcı isimli X hesabının şüpheliye ait olduğunun tespit olunduğu, şüphelinin suça konu paylaşımı üzerine birçok sosyal medya kullanıcısının bu paylaşıma tepki de bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği, tüm bu hususlar kapsamında şüphelinin X isimli sosyal paylaşım sitesinde "Şeriate sokayım" şeklinde paylaşım yapmak suretiyle din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: İHA

# feyza altun, sosyal, beyan

22 Şub 2024 - 14:01 - Türkiye --- Okunma

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