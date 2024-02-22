Gölcük Karadenizspor 2-0’dan geri döndü

ÇAMLITEPESPOR 2-0 ÖNE GEÇTİ

Bu sezon küçük yaş gruplarında her kategoriye katılan Çamlıtepespor, U16 Ligi’nde çok başarılı bir performans gösteriyor. U-16 Ligi’nde Play-Off’a kalan Kırmızı-Lacivertli ekip, çeyrek finalde Darıca Kültür Martıspor’u penaltılarla eledi. Yarı finalde ise İzmit 41 FK’ya üstünlük sağladı, finalde Gölcük Karadenizspor’un rakibi oldu. Çamlıtepespor, Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Atakan Bayır’ın attığı gollerle 30.dakikayı 2-0 önde geçti. İlk yarının son dakikasında Gölcük Karadenizspor, Bilal Bektaş’ın golüyle farkı 1’e indirdi, devre 2-1 bitti.

GÖLCÜK KARADENİZSPOR 2-0’DAN GELİP, 3-2’LİK SKORU YAKALADI

Bu yaş grubunda kadrosunda çok yetenekli oyuncuları bulunduran Gölcük Karadenizspor, yarı finalde Yahya Kaptanspor’u 4-1 yenerek finale gelmişti. Finalde 2-0 geriye düştükten sonra çok büyük bir geri dönüşe imza atan Sarı-Siyahlı ekip, Bilal Bektaş ile farkı 1’e indirdi, ikinci yarının başında Ensar Pektaş ve Bilal Bektaş’ın golleriyle 3-2 öne geçti. İkinci yarıda çok fazla atak geliştiremeyen Çamlıtepespor, 3-2 geriye düştükten sonra ilk iki golü atan Atakan Bayır ile 3-3’ü yakaladı. Karadenizspor, bitime 5 dakika kala Yasir Altıntaş’ın golüyle maçtan 4-3 galip ayrıldı, Türkiye Şampiyonası’na gitme biletini aldı.