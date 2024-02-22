H.Hızır Şafakspor büyük iş başardı

U-16 Ligi Play-Off final maçında Darıca Birlikspor ile Hacı Hızır Şafakspor takımları karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçta Hacı Hızır Şafakspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

GÖLCÜKSPOR VE DERİNCE GB’Yİ ELEDİ

Geçen yıl U-15 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Hacı Hızır Şafakspor, semt takımı olarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Turuncu-Mavili ekip, ilimizin tecrübeli teknik adamı Can Demirkıran yönetiminde bu kez de aynı oyuncularla bir yıl sonra U-16 Ligi’nde aynı hedefe ulaştı. 16 Ligi’nde grubunu birinci sırada tamamlayan Hacı Hızır Şafakspor, Play-Off’ta çeyrek finalde çok iddialı olan Gölcükspor’u eledi, yarı finalde ise Derince GB’yi mağlup etti, finale adını yazdırdı. Hacı Hızır Şafakspor’un finalde rakibi ise Darıca Birlikspor oldu.

FİNALDE DARICA BİRLİK İLE H.HIZIR ŞAFAK KARŞILAŞTI

Derince Stadı’nda oynanan final maçının ilk yarısında Darıca Birlikspor çok etkiliydi, devreyi de 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının ilk bölümlerinde de Darıca Birlikspor takımı daha iyi oynadı. 60.dakikada Darıca Birlikspor sahada 10 kişi kaldı. H.Hızır Şafakspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında 67.dakikada Mevlüt Arıcan’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi. 80+3’de ise Mustafa Yılmaz, sol çaprazdan ceza sahasına girdi, vuruşunda topu filelere gönderdi. Bu golle maçı 2-1 kazanan Turuncu-Mavili ekip, geçen sezon U15’den sonra bu yıl da U-16 yaş grubunda ilimizi gruplarda temsil etme hakkını kazandı.