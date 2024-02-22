Gebzespor sevindi

KULLARSPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ
Esentepe Stadı’nda oynanan final maçına Kullarspor çok iyi başladı, korner atışında gelen topu Bedirhan Yasa filelere gönderdi, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarısının sonlarına doğru Gebzespor penaltıdan Emir Alişan Uzel 1-1’lik eşitliği sağladı, devre de bu sonuçla bitti. İkinci yarıda Gebzespor maçta daha etkiliydi. 70.dakikada Muhammet Faruk Çakmak’ın attığı golle 1-0 geriden gelip, skoru 2-1’e getirdi. Mor-Beyazlı ekibin gençleri uzatmalarda Muhammet Ege Yılmaz’ın golüyle farkı ikiye çıkardı, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Gebzespor, bu yaş grubu ile geçen yılda ilimizi U-15’lerde Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmiş, son 16 takım arasına kalmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.