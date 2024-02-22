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22 Şub 2024 - 14:34- Spor G:

140 gol yediler, ligi tamamladılar! Helal olsun çocuklar

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Süper Amatör Lig B Grubu’nda puan alamadan, 140 gol yiyerek küme düşen Tayfunspor, tüm zorluklara ve imkansızlığa rağmen ligi tamamlamayı başardı.

Uğur Uludağ
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140 gol yediler, ligi tamamladılar! Helal olsun çocuklar mask
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Süper Lig ve 1.Küme’de birçok takım ligin son maçlarında keyfi olarak sahaya çıkmayıp, deplasmanlara bile gitmezken, 17-18 yaşındaki gençlerin oluşturduğu Bordo-Mavili ekip, 24 maçın hepsine çıktı. Hem de hiç kırmızı kart görmeden maçları tamamladılar.

GEÇEN YIL BAL’DAN DÜŞTÜ

Geçen yıl ilk kez BAL’da yer alan Tayfunspor, lige tutunamayıp yeniden Süper Amatör Lig’e düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Geçtiğimiz son iki yıldır çok büyük paralar harcayan Bordo-Beyazlı ekip, sponsorlar desteğinde hem Süper Lig, hem de BAL’da ciddi bütçelerle takımlar oluşturdu. BAL’dan küme düşünce Başkan ve yöneticilerin hepsi takımı bıraktılar. Bu sezon başında kimsenin ilgilenmediği takıma yıllardır bu camianın içinde olan yöneticisi Cengiz İdaci sahip çıktı, kulübü kapanmaktan kurtardı.

TAYFUNSPOR 17-18 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARLA LİGİ KATILDI

BAL’dan düşen, elinde hiç futbolcusu kalmayan Tayfunspor, sadece altyapıdaki genç oyuncularla yaş gruplarına katılma kararı aldı. Yönetici Cengiz İdaci, “BAL’dan düşünce ne yönetici, ne de futbolcumuz kaldı. Altyapı sorumlumuz Mehmet Ali Yılmaz ile küçük yaş gruplarına hazırlanıyorduk. Altyapı antrenörümüz Mehmet Ali Yılmaz, Süper Lig’e girmemizi söyledi. Ben de bu çocuklarla zor olur, yarın 6-7 gol yedikten sonra antrenmanlara gelmeyip, maçlara da çıkmazlar, ligden çekilip rezil olabiliriz dedim. Merak etme abi, sezonu bitiririz diyerek, bana güvence verdi” dedi.

ONURLU BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER

Tayfunspor, altyapısından aldığı 17-18 yaşındaki gençlerle Süper Lig’e katılım sağladı. İlk maçında sahasında Karamürselspor’a 2-0, ikinci hafta ise deplasmanda Arslanbey GB’ye 8-0 yenildi. Sonraki haftalarda farklı yenilgiler gelmeye başladı. Bazı takımlar Tayfunspor’un gençlerini ezmemek için yedek kadrolarıyla çıkıp, skoru tuttular. Bazı takımlar acımadılar, gençlere 8-10 gol attılar. Herkesin ligin ilk yarısını bile tamamlayamaz, çekilir dediği Tayfunspor 24 maçın hepsini tamamladı, kalesinde 140 gol görmesine rağmen onurlu bir duruş sergilediler. Tayfunspor’a 10 gol atan takımlar ise son maçlara sudan, sebepten dolayı deplasmanlara gitmediler, sahaya çıkmadılar. Tayfunspor’un ligi tamamlaması, şampiyonluk kadar değerliydi. Helal olsun çocuklar size…Bu onurlu ve dik duruşunuz için. Bütün takımlara örnek oldunuz…


SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

Türkeli Gençlik

24

18

3

3

72

30

57

Çayırovaspor

24

18

3

3

68

25

57

Karamürselspor

24

14

5

5

45

22

47

Arslanbey G.B

24

14

2

8

69

47

44

Ars.Org. Sanayispor

24

11

4

9

52

40

37

Başiskele Belediye

24

10

5

9

61

40

35

Derincespor A.Ş.

24

9

5

10

53

33

32

Yeniyalı Barbarosspor

24

8

6

10

42

55

30

Hisareynspor

24

9

3

12

51

56

30

Bekirderespor

24

9

2

13

42

49

29

Hereke Yıldızspor

24

8

3

13

26

33

27

Osmanlı 41 Spor

24

7

1

16

36

60

22

Tayfunspor

24

0

0

24

13

140

0

# Tayfunspor, hafta, başkan, Başiskele

22 Şub 2024 - 14:34 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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