Ramazan pidesine yüzde yüz zam

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. KESOB Başkanı Kadir Durmuş başkanlığındaki toplantıda Ramazan pidesinin gramajına ve fiyatı ile ilgili karar verildi. Alınan karara göre bu yıl Ramazan pidesi, 340 gramı 20 TL, 680 gramı 40 TL olarak satılacak. Pidede kilo fiyatı ise 58 lira 80 kuruş olarak uygulanacak. Geçen yıl 310 gram pide 10 TL'den satılıyordu.

İŞÇİ MALİYETLERİ, ELEKTRİK VE UNA GELEN ZAM GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kadir Durmuş işçi, elektrik, un ve diğer kalemlere gelen zamları gerekçe göstererek, "Toplantımızda bu yıl uygulanacak olan Ramazan pidesi tarifesinin görüşülmesi vardı. Komisyonlar üzerine çalışan tarife önümüze geldi ve yönetim kurulunuzca kabul edildi. Son dönemde başta işçi maliyetleri olmak üzere elektrik ve un maliyetleri gibi gider kalemlerinde yaşanan zamlar göz önüne alınarak Ramazan pidesi 340 gram 20 TL ve 680 gram 40 TL olarak satılmasına karar verildi. Pidenin kilo fiyatı ise Türkiye ortalaması olan 60 TL'nin altında tutulmaya çalışıldı. Buna göre Kocaeli'de 1 kilo Ramazan pidesi 58 lira 80 kuruş oldu" dedi.