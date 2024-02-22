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22 Şub 2024 - 14:35- Yaşam G:

Ramazan pidesine yüzde yüz zam

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Ramazan pidesinin fiyatı ve gramajı için fiyat belirlendi. 340 gram pide 20 lira, 680 gram pide 40 lira oldu. Ramazan pidesi geçen yıla göre yüzde 100 zamlandı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Ramazan pidesine yüzde yüz zam mask
Ramazan pidesine yüzde yüz zam
Ramazan pidesine yüzde yüz zam
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Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. KESOB Başkanı Kadir Durmuş başkanlığındaki toplantıda Ramazan pidesinin gramajına ve fiyatı ile ilgili karar verildi. Alınan karara göre bu yıl Ramazan pidesi, 340 gramı 20 TL, 680 gramı 40 TL olarak satılacak. Pidede kilo fiyatı ise 58 lira 80 kuruş olarak uygulanacak. Geçen yıl 310 gram pide 10 TL'den satılıyordu.

Ramazan pidesine yüzde yüz zam

İŞÇİ MALİYETLERİ, ELEKTRİK VE UNA GELEN ZAM GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Kadir Durmuş işçi, elektrik, un ve diğer kalemlere gelen zamları gerekçe göstererek, "Toplantımızda bu yıl uygulanacak olan Ramazan pidesi tarifesinin görüşülmesi vardı. Komisyonlar üzerine çalışan tarife önümüze geldi ve yönetim kurulunuzca kabul edildi. Son dönemde başta işçi maliyetleri olmak üzere elektrik ve un maliyetleri gibi gider kalemlerinde yaşanan zamlar göz önüne alınarak Ramazan pidesi 340 gram 20 TL ve 680 gram 40 TL olarak satılmasına karar verildi. Pidenin kilo fiyatı ise Türkiye ortalaması olan 60 TL'nin altında tutulmaya çalışıldı. Buna göre Kocaeli'de 1 kilo Ramazan pidesi 58 lira 80 kuruş oldu" dedi.

Ramazan pidesine yüzde yüz zam
# Türkiye, Kocaeli, esnaf, işçi

22 Şub 2024 - 14:35 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Jopdedik - Bu gidişle insanlar ağaç kökü yiyecekler.Yazik oldu ülkeye.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 14:47

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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