Gülleri: Takımı ve ligi tanıyorum

Gülleri, Derincespor’un ligdeki konumunu bildiğini, yapacakları dokunuşlarla takımı düzlüğe çıkarmak istediklerini söyledi. Derincespor, pazar günü deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşacak.
“KALİTELİ OYUNCULAR VAR”
Taner Gülleri, 2.Lig’de Fethiyespor’u çalıştırdığını belirterek, “Bu ligi yakından tanıyan biriyim. Ayrıca Derincespor’un oyuncu kadrosunu da iyi biliyorum. Kadromuzda çok kaliteli isimler var. Bu takımın bazı dokunuşlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ekibimle birlikte bunu başarıp, Derincespor’u düşme hattının üzerine çıkarmak istiyoruz. Bu konuda bize güvenen Başkanımız ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.