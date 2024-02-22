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"Türkiye Yüzyılı’nda Darıca’yı hep birlikte kalkındıracağız"

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, meclis üyesi adaylarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Cumhur ittifakı olarak en yüksek oyu almak için seçime kadar gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Türkiye Yüzyılı’nda Darıca’yı hep birlikte kalkındıracağız” dedi.

"Türkiye Yüzyılı’nda Darıca’yı hep birlikte kalkındıracağız" mask
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 Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, 31 Mart yerel seçimlerinde meclis üyesi adayı gösterilen isimlerle istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Darıca İlçe Başkan Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar ve Büyük Birlik Partisi Darıca İlçe Başkanı Vedat Yılmaz ile cumhur ittifakı meclis üyesi adayları katıldı.

UYUM VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Darıca’da cumhur ittifakının uyum ve işbirliği içinde olduğunu ve bu birlikteliğin sandıklara olumlu yansıyacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Hedefimiz Darıca’da alabileceğimiz en yüksek oyu almak. Sokakta ve sahada vatandaşımızın teveccühü çok güzel. Ama hiçbir zaman rehavete kapılmadan seçime kadar canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Darıcalı vatandaşlarımızla bugüne kadar gönül bağımız hep güçlü oldu. Bu bağımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Meclis üyesi listemizdeki her bir arkadaşımız bu kente değer katacak, değerli isimlerden oluşuyor. Cumhur ittifakı olarak uyumlu ve işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. El ele vererek önümüzdeki dönemde ilçemizi hep birlikte en güzel şekilde yöneteceğiz” dedi.

DARICA’YI BİRLİKTE KALKINDIRACAĞIZ

Darıca’nın gelişimine ve kalkınmasına birlikte omuz vereceklerini de belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Uyumla birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla Darıca’yı hep birlikte kalkındıracağız. Yeni yüzyılda ilçemize yakışan, kentimizin marka değerini arttıracak birbirinden önemli projelerimizle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bugüne kadar Darıca’mıza birçok önemli eser ve hizmet kazandırdık. Yeni dönemde de vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak ve ilçemize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz. Bunun için her bir meclis üyesi arkadaşımıza önemli görevler düşüyor. El ele vererek Darıca’nın gelişimine hep birlikte omuz vereceğiz” diye konuştu.

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22 Şub 2024 - 14:38 - Spor --- Okunma

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