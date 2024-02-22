Kocaman: “Birlik ve beraberlik en büyük gücümüz”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart seçimleri kapsamında Maşukiye Mahallesi’nde İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Kocaman’a AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş ve ilçe yöneticileri katıldı.

YENİDEN KAZANACAĞIZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Bizi bugünlere getiren sizlerle bir aradayız. Sizlere desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün belediye başkanlığı yapıyorsak, halkımıza hizmet ediyorsak sizlerin attığı sağlam temeller sayesindedir. Sizlerin emeklerini biliyoruz. Bizler bir ekibiz. Makamlar gelip geçicidir. Her daim bugünleri anacağız. Ülkemizin bu dönemlerine önemli hizmetler kazandırdık. İnşallah belediye başkanlığını yeniden kazanacağız” dedi.

ZOR GÜNLER GERİDE KALACAKTIR

“Her birimiz belediye veya ilçe başkanı gibi çalışmalıdır” diyen Başkan Kocaman, “Sizleri mahcup edecek işlerin içerisinde olmadık. Birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam ediyoruz. Ankara’ya çok güçlü bir mesajı Kartepe’den vereceğiz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Önümüzde ki dönem kalkınma ve güçlenme dönemi olacaktır. Allah’ın izniyle bu zor günler geride kalacaktır” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN