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Çiftçi: Sinopluların birlik ve beraberlik gecesine katıldı

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Sinoplular Derneği’nin düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katılım sağladı.

Çiftçi: Sinopluların birlik ve beraberlik gecesine katıldı mask
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri derneklerinin etkinliklerine katılmayı ihmal etmiyor. Bu bağlamda dün akşam Çayırova Sinoplular Derneği’nin düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katılım sağlayan Başkan Çiftçi, Sinoplu hemşehrileriyle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Çayırova Sinoplular Derneği Başkanı Muammer Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları, muhtarlar ve çok sayıda Sinoplu katılım gösterdi.

“BİZ ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEYİZ”

Etkinliğin düzenlendiği salonun önünde meşale ve davul, zurnayla karşılanan Başkan Çiftçi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde yaptığı selamlama konuşmasında şunları dile getirdi; “ Türkiye’mizin en mutlu şehri Sinop’umuzun kıymetli hemşehrileri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz çok güzel bir ülkeyiz, bizim ülkemizin her bir yeri ayrı güzel. Sinop’umuz da çok güzel bir yer. Çayırova’mızda nüfus anlamında en çok Sinoplu olduğunu biliyoruz. Bizler görevde olduğumuz süre zarfında tüm derneklerimizle irtibat halinde olduk ve bu irtibatı sürdürmeye devam edeceğiz. Bir belediye güzel hizmet etmek istiyorsa, o şehirdeki derneklerle iş birliği yapmalıdır” dedi. Konuşmasının devamında bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla değinen Başkan Çiftçi, daha sonra Cumhur İttifakı’nın Sinoplu meclis üyesi adaylarıyla birlikte objektiflere poz verdi. Program sonunda Başkan Çiftçi’ye, Çayırova Sinoplular Derneği Başkanı Muammer Aydın tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: BÜLTEN

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22 Şub 2024 - 14:40 Kocaeli/ Çayirova- Siyaset --- Okunma

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