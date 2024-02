Özlü, STK ve derneklerle istişarelerini sürdürüyor

Dur durak demeden seçim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Başkan M. Yasin Özlü, son olarak Batı Trakya Türkleri Derneği ve Öksüzoğlu Derneği’ne misafir oldu. AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetiminin de eşlik ettiği ziyaretlerde Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçeye kazandırılan projeler ve hizmetlerin yanı sıra yeni dönemde hayata geçirilecek projelere ilişkin bilgi verdi.

“ HER GÜZEL İŞİMİZDE İSTİŞARE VAR”

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Başkanı Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ziyaretlerde yaptığı açıklamada “Başiskele’mizde yapılan her bir iş ve hizmette istişareye büyük önem veriyoruz. İstişarede her zaman bereket olduğunu bilerek, attığımız her adımda her hizmette vatandaşlarımızın görüşlerini, önerilerini, fikirlerini ve taleplerini önemsedik. hemşerilerimizin sandıkta göstereceği teveccüh ve destekle yeni dönemde de Başiskele’mizde Türkiye Yüzyılı’na yakışır projelere hep birlikte imza atacağız inşallah.” diye konuştu.

“YENİ DÖNEME HAZIRIZ VE KARARLIYIZ”

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Bahçecik’te AK Parti’ye gönül vermiş ve hizmet etmiş hemşehrileriyle de bir araya geldi. Başkan Özlü bu ziyaretinde yaptığı açıklamada ise, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip önderliğinde belediyecilik anlayışımızın omurgasını gönül belediyeciliği oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın ‘Hizmet gereklidir; ama yeterli değildir. Aslolan gönüllere girmektir.’ sözü görev yaptığımız sürece hep aklımızın en önemli köşesinde oldu. Gönüller yaparak millete hizmeti 2001'den bu yana sürdüren partimizin değerli üyeleri ve gönül verenleri ile bir arada olmak benim için gerçekten çok gurur verici. Daima ülkesi ve milleti için kutlu davamızın yanında saf tutan ve sorumluluk alan dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemde de inşallah hep birlikte kentimizi geleceğe taşıyacağız. Buna her daim hazır ve kararlıyız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.” dedi.