Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş Gürcistan'da gerçekleşen Avrupa U21 Karate Şampiyonası’nda 3’ncü olan Aysima Hatice Kurt’u tebrik ettiler.

BİN 160 SPORCU KATILDI

09-11 Şubat tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası’nda 21 yaş altı kadın kategorisinde 55 kg da yarışan Kartepe Belediyesi sporcusu Aysima Hatice Kurt, 3’ncü olarak bronz madalya kazandı. 3 gün süren müsabakalara 9 ülkeden 1.160 sporcu katıldı.

KOCAMAN TEBRİK ETTİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “İşte benim kızım! Gürcistan'da gerçekleşen Avrupa U21 Karate Şampiyonasında elde ettiği 3üncülük ile bizleri yeniden gururlandıran Aysima'yı ve ailesini gönülden tebrik diyorum. Aysima kızımın başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.