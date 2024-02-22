Kocaman, “Emeğin başarıya dönüştüğü yerdir KARMEK”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu ile birlikte Maşukiye KAR-MEK kursunu ziyaret ettiler.

ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Başkan Kocaman, Maşukiye KAR-MEK’re dikiş-nakış, resim, ahşap, el sanatları, seramik sınıflarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alırken, Kartepeli kadınlar tarafından yapılan ürünleri inceledi.

KOCAMAN’DAN TEBRİK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kadınlarımızın meslek sahibi olabilmeleri için KAR-MEK kursları çok önemli katkı vermektedir. İlçemiz genelinde kurulan KAR-MEK kurslarında kadınlarımız birçok branşta yeteneklerini keşfederken, hem meslek sahibi oluyorlar, hem de ekonomik gelir sağlıyorlar. Ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünlerin herbiri birbirinden güzel. Kartepeli kadınlarımızı tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN