Gölcük Karadenizspor hakkında sahte futbolcu oynatma iddiası

Söz konusu maç 5-4 SEKA Doğan’ın üstünlüğüyle devam ederken, Gölcük Karadeniz sahada 6 kişi kalınca hakem talimat nedeniyle maçı tatil etti. Maçla ilgili talimat gereği Gölcük Karadeniz hükmen yenik sayılacak. Ancak SEKA Doğanspor Kulübü, rakipte 3 numaralı formayla sahaya çıkan futbolcunun esameye yazılı Salih Develi olmadığına, sahte futbolcu oynatıldığına dair itirazda bulundu. Devre arasında söz konusu futbolcuyla hakemin fotoğrafı çekildi. Tertip Kurulu Salı günkü toplantısında itirazı değerlendirip kararını verecek. Eğer sahte futbolcu oynatıldığı tespit edilirse kulübün yanı sıra, başkasının lisansıyla oynayan futbolcuya ceza verilecek.
Talimat gereği, sahne olduğu iddia edilen 3 numaralı futbolcuyla maçın hakeminin fotoğrafı çekildi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.