Sertif Gökçe’ye DEM’den destek

CHP-DEM İŞBİRLİĞİ
Genel Seçimlerde CHP’ye açık destek sunan eski adıyla HDP, yeni adıyla DEM Parti, yerel seçimlerde kritik bölgelerde CHP’ye yine destek sunuyor. DEM’in aday göstermeyerek CHP’yi desteklediği bölgelerden biri de bu seçimde ilimizin en başa baş yarış yaşanması beklenen ilçelerden Derince oldu. DEM Parti, bu ilçede aday çıkarmayarak ve CHP’li Aday Sertif Gökçe’yi destekleyeceğini açıkladı. DEM’ in desteğinin seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.