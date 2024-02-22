Sertif Gökçe’ye DEM’den destek

CHP-DEM İŞBİRLİĞİ

Genel Seçimlerde CHP’ye açık destek sunan eski adıyla HDP, yeni adıyla DEM Parti, yerel seçimlerde kritik bölgelerde CHP’ye yine destek sunuyor. DEM’in aday göstermeyerek CHP’yi desteklediği bölgelerden biri de bu seçimde ilimizin en başa baş yarış yaşanması beklenen ilçelerden Derince oldu. DEM Parti, bu ilçede aday çıkarmayarak ve CHP’li Aday Sertif Gökçe’yi destekleyeceğini açıkladı. DEM’ in desteğinin seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ