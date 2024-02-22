Onur Atasayar ameliyat olacak

AYAĞINDA PLATİN VARDI
Bursaspor’da oynadığı dönemde sağ kaval kemiğinde ezilmeye bağlı kemik ödemi oluşan ve daha sonra ameliyat olarak platin takılan tecrübeli futbolcu Onur Atasayar son iki sezondur platinle oynuyordu. Devre arasının gelmesinin ardından süresiz izin verilen Onur Atasayar Vinsan’da bireysel olarak antrenman yapıyordu. Ağrıları artan Onur Atasayar’ın ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyatı için kulübün randevu aldığı Onur Atasayar yaz kampında takıma katılacak ve çalışmalara başlayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.