Onur Atasayar ameliyat olacak

AYAĞINDA PLATİN VARDI

Bursaspor’da oynadığı dönemde sağ kaval kemiğinde ezilmeye bağlı kemik ödemi oluşan ve daha sonra ameliyat olarak platin takılan tecrübeli futbolcu Onur Atasayar son iki sezondur platinle oynuyordu. Devre arasının gelmesinin ardından süresiz izin verilen Onur Atasayar Vinsan’da bireysel olarak antrenman yapıyordu. Ağrıları artan Onur Atasayar’ın ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyatı için kulübün randevu aldığı Onur Atasayar yaz kampında takıma katılacak ve çalışmalara başlayacak.