ADD, Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

YILMAZ’DAN ATATÜRK VE CUMHURİYET’E

2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın 18 Şubat Pazar günü yapılan düğününde çiftin nikah şahidi olan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın ‘Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dediği görüntüler gün boyu sosyal medyada gündem olmuştu. Yılmaz’ın başka bir videoda ise Atatürk için “Selanik’ten gelen dönme” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas ve Derince Şube Başkanı Sefa Karahasan, Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

CUMHURİYET’TEN EN ÇOK BU ŞAHIS FAYDALANIYOR

ADD İzmit Şube Başkanı Kavas, suç duyurusu sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu hakareti yapan kişi Cumhuriyetimizin nimetlerinden en çok yararlananlar isimlerden. Emekli milletvekili olması sebebiyle 97 bin lira maaş aldığı söyleniyor. Oğlu milletvekili, damadı bir yerde daire başkanı. Bu zihniyet büyük taarruzun ardından Yunan ordusu geri çekilirken peşinden hilafetin ordusudur diye fetva yayınlayanlar, Kuvayi Milliyecilere çete diyenlerdir. Ülkenin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, fütursuzca saldıranları kınıyoruz ve bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk”