Mil-Diyanet Sen suç duyurusunda bulundu

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Halil Fıngaloğlu ve sendika yöneticileri, bugün Kocaeli Adliyesi’nde üniversite grubundan şeriata hakarette bulunduğu gerekçesiyle B.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Ordu Gençlik Kolları yöneticisi ve CHP İzmit Gençlik Kolları üyesi B.A. hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” eyleminden dolayı suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.