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Mil-Diyanet Sen suç duyurusunda bulundu

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Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Halil Fıngaloğlu, whatsapp grubundan şeriata hakarette bulunduğu gerekçesiyle B.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mil-Diyanet Sen suç duyurusunda bulundu mask
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Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Halil Fıngaloğlu ve sendika yöneticileri, bugün Kocaeli Adliyesi’nde üniversite grubundan şeriata hakarette bulunduğu gerekçesiyle B.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Ordu Gençlik Kolları yöneticisi ve CHP İzmit Gençlik Kolları üyesi B.A. hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” eyleminden dolayı suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Mil-Diyanet Sen, İzmit, başkan, Kocaeli

22 Şub 2024 - 15:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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