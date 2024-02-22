KOÜ’lü doktor Amerika’nın en iyi hekimleri arasında

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2011 yılında mezun olan Doktor Mehmet Furkan Burak, Harvard Üniversitesi’nde sürdürdüğü çalışmalarla başarılar elde etmeye devam ediyor. Amerika’da diyabet ve obezite üzerine yürüttüğü başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Dr. Mehmet Furkan Burak, bu yıl da Amerika'nın en iyi hekimleri arasına seçildi.
AMERİKANIN EN İYİ HEKİMLERİ ARASINDA
Harvard Üniversitesi’nin Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in daveti üzerine girdiği Harvard’da Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma üst-ihtisasını yapan Endokrinoloji Uzmanı Doktor Furkan Burak, temel bilimler ile klinik çalışmalar arasında köprü olan başarılı çalışmaları nedeniyle bu yıl Amerika’nın en iyi hekimleri arasına seçildi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.