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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
22 Şub 2024 - 16:23- Siyaset G:

Belediye başkan adayı gibi muhtar adayı Meclis üyeliğinden istifa etti muhtarlığa aday oldu

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2009 yılında 4 mahallenin birleşmesinden sonra kurulan Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kurucu Muhtarı seçilen Selami Tarakçı, bir dönem görev yaptıktan sonra 2019’da AK Parti’den Kartepe Belediye Meclis Üyesi seçildi. Tarakçı, meclis üyeliğinden istifa ederek yeniden mahalle muhtar adayı oldu. Hazırladığı projelerle dikkat çeken Tarakçı, bir belediye başkan adayı gibi mahalle için projeler hazırlayarak çalışıyor.

Belediye başkan adayı gibi muhtar adayı Meclis üyeliğinden istifa etti muhtarlığa aday oldu
Belediye başkan adayı gibi muhtar adayı Meclis üyeliğinden istifa etti muhtarlığa aday oldu
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KURUCU MUHTARLIK YAPTI
Kartepe ilçesinin tanınmış simalarından olan Selami Tarakçı, ilçede spor ve sosyal yaşamın önemli simalarından biri. Geçmiş yıllarda Okul Aile Birliklerinde önemli hizmetler yapan Tarakçı, 2009 yılında yerel yönetimlerde yapılan değişiklikle 4 ayrı mahallenin birleşmesinden sonra kurulan Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kurucu Muhtarı seçildi.

Belediye başkan adayı gibi muhtar adayı Meclis üyeliğinden istifa etti muhtarlığa aday oldu


2019’DA MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ
Bir dönemlik muhtarlık görevi sürecinde mahallede yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı siyasi parti yöneticilerin dikkatini çeken Selami Tarakçı, gelen teklif üzerine 2019’da yapılan yerel seçimde AK Parti Kartepe Belediye Meclis Üyesi seçildi. Tarakçı, muhtarlık dönemindeki başarılı çalışmalarından dolayı başkan Mustafa Kocaman, Tarakçı’yı Belediyede Genel Koordinatör olarak görevlendirdi.

MUHTARLIĞA YENİDEN ADAY OLDU
Tarakçı yaklaşık iki buçuk yıllık görev sürecinden sonra Ekim 2021 yılında hem meclis üyeliğinden hem de belediye koordinatörlüğünde istifa ederek aile şirketi Tarakçıoğluları Yemek firmasının başına geçti. 13 bin 500 seçmene sahip olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi seçmenlerinin talebi üzerine Tarakçı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha muhtarlığa aday olacak. “Kaldığımız yerden devam” sloganı ile adaylığını açıklayan Tarakçı çalışmalara hızlı başladı.

Belediye başkan adayı gibi muhtar adayı Meclis üyeliğinden istifa etti muhtarlığa aday oldu


BELEDİYE BAŞKANI GİBİ PROJE ÜRETTİ
Tarakçı, muhtar adaylığına belediye başkan adayı gibi projeler geliştirerek başladı. Gazetemizi ziyaret eden Tarakçı, seçilmesi halinde yapacakları projeleri kamuoyuna paylaştı. Tarakçı, “31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde mahallemizde tam 8 muhtar aday adayı var. Hapsine başarılar diliyorum. Allah nasip ederse muhtar seçilirsem mahalleye Aqua park, İlk ve Ortaokul Projesi, kay kay park, Modern Aile Sağlığı Merkezi, Açık ve Kapalı Tenis Kortları, Aşevi, Taziye Evi, Çok Amaçlı Spor Kompleksi, Çocuklarımız için Eğitim Trafik Parkı, Hamur Sizden Fırın Bizden Projesi gibi vizyon projeleri mahallemize kazandıracağım” dedi.

Muhtar adayı Selami Tarakçı’nın azaları ise şunlar: Munise Cabak, Ahmet Karahan, Emine Uzun, Lokman Akyıldız, Seyithan Yantur, Ali Rıza Tunç, Fehmi Ayvaz, Faruk Gültekin.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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22 Şub 2024 - 16:23 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kartepeli. - Bal muhtarlığı alır,iş bitti hayırlı olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 16:40

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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