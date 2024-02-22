Belediye başkan adayı gibi muhtar adayı Meclis üyeliğinden istifa etti muhtarlığa aday oldu

KURUCU MUHTARLIK YAPTI

Kartepe ilçesinin tanınmış simalarından olan Selami Tarakçı, ilçede spor ve sosyal yaşamın önemli simalarından biri. Geçmiş yıllarda Okul Aile Birliklerinde önemli hizmetler yapan Tarakçı, 2009 yılında yerel yönetimlerde yapılan değişiklikle 4 ayrı mahallenin birleşmesinden sonra kurulan Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kurucu Muhtarı seçildi.



2019’DA MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ

Bir dönemlik muhtarlık görevi sürecinde mahallede yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı siyasi parti yöneticilerin dikkatini çeken Selami Tarakçı, gelen teklif üzerine 2019’da yapılan yerel seçimde AK Parti Kartepe Belediye Meclis Üyesi seçildi. Tarakçı, muhtarlık dönemindeki başarılı çalışmalarından dolayı başkan Mustafa Kocaman, Tarakçı’yı Belediyede Genel Koordinatör olarak görevlendirdi.

MUHTARLIĞA YENİDEN ADAY OLDU

Tarakçı yaklaşık iki buçuk yıllık görev sürecinden sonra Ekim 2021 yılında hem meclis üyeliğinden hem de belediye koordinatörlüğünde istifa ederek aile şirketi Tarakçıoğluları Yemek firmasının başına geçti. 13 bin 500 seçmene sahip olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi seçmenlerinin talebi üzerine Tarakçı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha muhtarlığa aday olacak. “Kaldığımız yerden devam” sloganı ile adaylığını açıklayan Tarakçı çalışmalara hızlı başladı.



BELEDİYE BAŞKANI GİBİ PROJE ÜRETTİ

Tarakçı, muhtar adaylığına belediye başkan adayı gibi projeler geliştirerek başladı. Gazetemizi ziyaret eden Tarakçı, seçilmesi halinde yapacakları projeleri kamuoyuna paylaştı. Tarakçı, “31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde mahallemizde tam 8 muhtar aday adayı var. Hapsine başarılar diliyorum. Allah nasip ederse muhtar seçilirsem mahalleye Aqua park, İlk ve Ortaokul Projesi, kay kay park, Modern Aile Sağlığı Merkezi, Açık ve Kapalı Tenis Kortları, Aşevi, Taziye Evi, Çok Amaçlı Spor Kompleksi, Çocuklarımız için Eğitim Trafik Parkı, Hamur Sizden Fırın Bizden Projesi gibi vizyon projeleri mahallemize kazandıracağım” dedi.

Muhtar adayı Selami Tarakçı’nın azaları ise şunlar: Munise Cabak, Ahmet Karahan, Emine Uzun, Lokman Akyıldız, Seyithan Yantur, Ali Rıza Tunç, Fehmi Ayvaz, Faruk Gültekin.





Kaynak: HABER MERKEZİ