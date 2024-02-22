Çetin Sarıca, CHP meclis üyeliğinden çekildi

CHP İzmit Belediye Meclis Üye listesi için Salı günü büyük bir kriz yaşanmış, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın hazırladığı listeye tepki gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, adaylıktan çekilirim resti çekmişti. Günün sonunda liste Hürriyet’in istediği şekilde hazırlanmış ve kriz çözülmüştü.

Listede değişiklikler için son gün olan 22 Şubat Perşembe günü yeni bir gelişme yaşandı. Kontenjan listesinde ilk sırada bulunan İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca kendi isteğiyle adaylıktan çekildi. Sarıca’nın yerine İYİ Parti İzmit İlçe kurucu üyesi olan Muhammet Ertürk'ün isminin yazıldığı öğrenildi.