Kentsel dönüşümde dip noktaya inildi

Yıkımların ardından molozların kaldırıldığı bölgede yeni binalar için temel kazımı yapılırken, temel çevresine inşa edilecek duvar da inşa edildi. Temel kazı işlemleri sonucu alanın bir bölümünde temelin inileceği son noktaya varıldı. Çalışmalar kapsamında zemin güçlendirilmesi için fore kazık çakımı da sürüyor. Ayrıca inşa edilen duvarın içerisine temelin daha sağlam olması için demir kazıklar da yerleştiriliyor.