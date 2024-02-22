Goodyear, 1500 işçi için yeni teklif sundu

BEŞİNCİ GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.
ZAM ORANINI DEĞİŞTİRDİLER
Goodyear’ın iki işletmesi için süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumu yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmelerin ardından açıklama yapan açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı, Goodyear’ın diğer fabrikalardan daha olumlu adımlar attıklarını belirtti. Yapılan görüşmelerde üretim işçileri için yüzde 90, ikinci yıl ise enflasyon, destek hizmetleri için ise yüzde 100 aynı şekilde ikinci yıl da enflasyon zammı önerdiler. Üretim işçileri için ilk 6 ay ücrette yüzde 55, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde ise enflasyon vermek istediler. Destek işçileri için ise yüzde 75 zam, diğer 6 aylık dilimlerde ise enflasyon oranında zam teklif ettiler. Biz bu zamları kabul etmediğimizi söyledik.
GOODYEAR’IN YAKLAŞIMI OLUMLU
Verdikleri zam teklifleri işçi arkadaşlarımızın talep ettiği zam ile yakından uzaktan ilgisi yok. 29 Şubat’a yeniden toplanacağız. Diğer sektörün adım atmadığı yerde Goodyear’ın attığı bu adımlar önemli. İkinci yıl için diğer sektör rakam teklif etmezken, Goodyear enflasyonu öneriyor. Bunlar önemli gelişmeler. Bu teklifler Goodyear ile atacağımız adımların daha ciddi olduğunu gösteriyor. Atılan adımlar için teşekkür ettik ve önümüzdeki hafta yapacağımız görüşme için derslerini yeniden çalışmalarını istedik. Rakamlar üzerinde müzakereler başlaması sözleşmenin yeni başladığını gösteriyor” diye konuştu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Adalet - Yüzlerce sözleşmelinin hakkını yiyenler hak arıyor..
Goodyear Adapazarı - Başkan ilk 6 ay %55 nedir... Allah aşkına daha neyi bekliyorsunuz kapatın mesaileri başlatın eylemleri bunun neresi olumlu yaklaşma paramız eridi gitti yeter artık bir adım atın insanların vebalini kul hakkını daha fazla almayın
Bico - %100 başka olmaz izmit belediyesi en düşük ücreti 46 bin TL olmuş Ken
Fakir Goodyear - Başkanım küfür etmişler resmen nesi olumlu bunun kafalarını çevirip bir baksınlar etrafta %100 ün altında sözleşme bitiren fabrika var mı?Grevse grev dik duruşunuz bozulmasın lütfen
Grevçia - Kac kere greve cıktın merak ettim şimdi. Yada etrafına bir bak grev yapabilen varmı.
Diğer Yerler Diğer Yrl - Tutturmuşsunuz diğer yerler ne var diğer yerler adamların brutu sözleşme yaptığı halde sana gelemedi. Boş konuşmayın. Asıl kufur eden karşı tarafa sendika dersinize calışın demiş işte ne yaptı sendika kabulmu etti yuzde 50ide hakaretler. Sözleşme zamanı sendikasını cephe alan işçi olurmu ya.
Prometeon - NOKTA...
İşçin istediği şey, TASLAKTAN TAVİZ VERMEDEN , OLDUĞU GİBİ GEÇMESİ...
O zaman hakkımız herkese helaldir...
İşçi - Başkan taslak %100 değilmiydi 90 namı düşürdünüz
KOCA BİR İSRAFSINIZ
F*ck System - Ne 90ı 55 vermişlet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.