Goodyear, 1500 işçi için yeni teklif sundu

BEŞİNCİ GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.

ZAM ORANINI DEĞİŞTİRDİLER

Goodyear’ın iki işletmesi için süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumu yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmelerin ardından açıklama yapan açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı, Goodyear’ın diğer fabrikalardan daha olumlu adımlar attıklarını belirtti. Yapılan görüşmelerde üretim işçileri için yüzde 90, ikinci yıl ise enflasyon, destek hizmetleri için ise yüzde 100 aynı şekilde ikinci yıl da enflasyon zammı önerdiler. Üretim işçileri için ilk 6 ay ücrette yüzde 55, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde ise enflasyon vermek istediler. Destek işçileri için ise yüzde 75 zam, diğer 6 aylık dilimlerde ise enflasyon oranında zam teklif ettiler. Biz bu zamları kabul etmediğimizi söyledik.

GOODYEAR’IN YAKLAŞIMI OLUMLU

Verdikleri zam teklifleri işçi arkadaşlarımızın talep ettiği zam ile yakından uzaktan ilgisi yok. 29 Şubat’a yeniden toplanacağız. Diğer sektörün adım atmadığı yerde Goodyear’ın attığı bu adımlar önemli. İkinci yıl için diğer sektör rakam teklif etmezken, Goodyear enflasyonu öneriyor. Bunlar önemli gelişmeler. Bu teklifler Goodyear ile atacağımız adımların daha ciddi olduğunu gösteriyor. Atılan adımlar için teşekkür ettik ve önümüzdeki hafta yapacağımız görüşme için derslerini yeniden çalışmalarını istedik. Rakamlar üzerinde müzakereler başlaması sözleşmenin yeni başladığını gösteriyor” diye konuştu.