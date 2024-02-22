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22 Şub 2024 - 17:11- Gündem G:

Goodyear, 1500 işçi için yeni teklif sundu

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Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeni teklifte bulundu. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Goodyear’ın tekliflerde bulunmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Atılan adımlar için teşekkür ettik ve önümüzdeki hafta yapacağımız görüşme için derslerini yeniden çalışmalarını istedik. Rakamlar üzerinde müzakereler başlaması sözleşmenin yeni başladığını gösteriyor” dedi.

Süriye Çatak Tek
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Goodyear, 1500 işçi için yeni teklif sundu mask
Goodyear, 1500 işçi için yeni teklif sundu
Goodyear, 1500 işçi için yeni teklif sundu
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BEŞİNCİ GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.

Goodyear, 1500 işçi için yeni teklif sundu

ZAM ORANINI DEĞİŞTİRDİLER
Goodyear’ın iki işletmesi için süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumu yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmelerin ardından açıklama yapan açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı, Goodyear’ın diğer fabrikalardan daha olumlu adımlar attıklarını belirtti. Yapılan görüşmelerde üretim işçileri için yüzde 90, ikinci yıl ise enflasyon, destek hizmetleri için ise yüzde 100 aynı şekilde ikinci yıl da enflasyon zammı önerdiler. Üretim işçileri için ilk 6 ay ücrette yüzde 55, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde ise enflasyon vermek istediler. Destek işçileri için ise yüzde 75 zam, diğer 6 aylık dilimlerde ise enflasyon oranında zam teklif ettiler. Biz bu zamları kabul etmediğimizi söyledik.

Goodyear, 1500 işçi için yeni teklif sundu

GOODYEAR’IN YAKLAŞIMI OLUMLU
Verdikleri zam teklifleri işçi arkadaşlarımızın talep ettiği zam ile yakından uzaktan ilgisi yok. 29 Şubat’a yeniden toplanacağız. Diğer sektörün adım atmadığı yerde Goodyear’ın attığı bu adımlar önemli. İkinci yıl için diğer sektör rakam teklif etmezken, Goodyear enflasyonu öneriyor. Bunlar önemli gelişmeler. Bu teklifler Goodyear ile atacağımız adımların daha ciddi olduğunu gösteriyor. Atılan adımlar için teşekkür ettik ve önümüzdeki hafta yapacağımız görüşme için derslerini yeniden çalışmalarını istedik. Rakamlar üzerinde müzakereler başlaması sözleşmenin yeni başladığını gösteriyor” diye konuştu.

Goodyear, 1500 işçi için yeni teklif sundu

# Kocaeli, İzmit, işçi, yeni, hafta

22 Şub 2024 - 17:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
09

Adalet - Yüzlerce sözleşmelinin hakkını yiyenler hak arıyor..

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 22 Şubat 17:53
05

Goodyear Adapazarı - Başkan ilk 6 ay %55 nedir... Allah aşkına daha neyi bekliyorsunuz kapatın mesaileri başlatın eylemleri bunun neresi olumlu yaklaşma paramız eridi gitti yeter artık bir adım atın insanların vebalini kul hakkını daha fazla almayın

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 17:50
04

Bico - %100 başka olmaz izmit belediyesi en düşük ücreti 46 bin TL olmuş Ken

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 17:49
03

Fakir Goodyear - Başkanım küfür etmişler resmen nesi olumlu bunun kafalarını çevirip bir baksınlar etrafta %100 ün altında sözleşme bitiren fabrika var mı?Grevse grev dik duruşunuz bozulmasın lütfen

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 22 Şubat 17:40
08

Grevçia - @Fakir Goodyear 03 nolu yoruma cevabı: Kac kere greve cıktın merak ettim şimdi. Yada etrafına bir bak grev yapabilen varmı.

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 22 Şubat 17:53
07

Diğer Yerler Diğer Yrl - @Fakir Goodyear 03 nolu yoruma cevabı: Tutturmuşsunuz diğer yerler ne var diğer yerler adamların brutu sözleşme yaptığı halde sana gelemedi. Boş konuşmayın. Asıl kufur eden karşı tarafa sendika dersinize calışın demiş işte ne yaptı sendika kabulmu etti yuzde 50ide hakaretler. Sözleşme zamanı sendikasını cephe alan işçi olurmu ya.

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 22 Şubat 17:52
02

Prometeon - NOKTA...

İşçin istediği şey, TASLAKTAN TAVİZ VERMEDEN , OLDUĞU GİBİ GEÇMESİ...

O zaman hakkımız herkese helaldir...

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 17:35
01

İşçi - Başkan taslak %100 değilmiydi 90 namı düşürdünüz

KOCA BİR İSRAFSINIZ

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 17:22
06

F*ck System - @İşçi 01 nolu yoruma cevabı: Ne 90ı 55 vermişlet

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 17:51
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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