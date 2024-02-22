Tutuş: Toplumsal uzlaşıyı ön planda tutacağız

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit İlçe SKM programları kapsamında programlarına devam ediyor. Aday gösterilmesinden bu yana sahadan ayrılmayan Başkan Adayı Tutuş, esnaf ve vatandaşlarla buluşmalarının yanı sıra kurumsal firmalara da ziyaretlerini sürdürüyor.

İŞ İNSANLARINA ZİYARET

Başkan Adayı Tutuş, kentimizin tanınan iş insanlarından Kocaeli Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Bilal Cem Acar’ı, Cevdet Acar’ı ve Enes Acar’ı ardından iş kadını Serap Bıçak, Seval Bıçak ve yöneticilerini ziyaret etti. Tutuş’un samimiyetle karşılandığı programlara aynı zamanda, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ile Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş de katılım sağladı.

EMEK VE MÜCADELE ÖNEMLİ

Gerçekleşen programlarda konuşan Tutuş, “Kentimizden doğarak kurumsal bir marka haline gelmiş firmaların, sektörlerinde göstermiş oldukları başarı ve azim bir yandan da İzmit’imize de değer katıyor. Biz bu anlamda verilen emek ve mücadeleleri kıymetli buluyoruz.

İZMİT KAVGADAN YORULDU

İzmit'imizde kent dinamikleri, iş insanları, sektör temsilcileri ve esnaflarımız ile el ele verecek yep yeni bir sayfa açacağız. Ortak akılla, istişareyle sürekli daha iyi neleri yapabilirizi konuşacak 'ben yaptım oldu' demeden toplumsal uzlaşıyı ön planda tutacağız. İzmit gerçekten bu kavgalı durumdan artık çok yoruldu” dedi.