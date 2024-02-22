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Çayırova’da Saadet ve Gelecek Partisi, İYİ Parti adayına destek verecek

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Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Çayırova’da belediye başkan adayı çıkarmadı. İki partinin de İYİ Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Şevki Demirci’ye destek vermesi bekleniyor. Bu kapsamda Saadet Partisi’nden 5 isim, Gelecek Partisi’nde ise 1 isim, İYİ Parti’nin Çayırova Belediye Meclis listesinde yer aldı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Çayırova’da Saadet ve Gelecek Partisi, İYİ Parti adayına destek verecek mask
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ÇAYIROVA’DA PARTİ DEĞİL ADAY İTTİFAKI


Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Çayırova’da belediye başkan adayı çıkarmadı. Bu iki partinin Çayırova’da İYİ Parti adayı Şevki Demirci’yi destekleyeceği öğrenildi. İYİ Parti Kocaeli Basın Sözcüsü Buğra Yiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çayırova’da Saadet Partisi ve Gelecek Partisi belediye başkan adayı çıkarmadı. Bu bir parti işbirliği değil, aday işbirliği. İki partide seçimlerde bizim adayımız Şevki Demirci’ye destek verecek.” dedi. Bu destek karşılığında Saadet Partisi’nden 5, Gelecek Partisi’nden 1 isim, İYİ Parti Çayırova Belediye Meclis Üyesi listesinde yer aldı.


İYİ PARTİ ÇAYIROVA BELEDİYE MECLİS ÜYE LİSTESİ


1- İlhami Bayrak, 2- Murat Tunç, 3- Sinan Aydemir (Saadet Partisi) 4- Kader Aras, 5- Mehmet Saraç 6- Fatih Yeşilkaya, 7- Halil Keskinoğlu, 8- Engin Yaşar, 9- Erhan Çelenk, 10- Müslim Çelik (Saadet Partisi), 11- Atilla Musaoğlu, 12- Baki Harmancı, 13- İlhami Aktaş, 14- Şaban Ebik, 15- Zekeriya Demirkıran, 16- Sibel Doğruoğlu, 17- Sezgin Karaca, 18- Sadık Özdemir (Saadet Partisi), 19- Talip Gedik, 20- Süleyman Çömez , 21- Fuat Çalışır, 22- Şerafettin Öngen, 23- Dündar Taştanoğlu, 24- Adem Furtun, 25- Hami Şahiner, 26- Beytullah Sevindik, 27- Battal Öztürk (Saadet Partisi) 28- Yusuf Ecevit (Saadet Partisi)

KONTENJAN: Hasan Arabacı (Gelecek Partisi), Özlem Kaya, Necdet Taş.

# başkan, Kocaeli, parti

22 Şub 2024 - 18:05 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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