Keçiörengücü hazırlıkları devam ediyor

GÜRSEL MOTİVE EDİYOR

24. hafta mücadelesinde deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Yeni Teknik Direktör Mustafa Gürsel yönetiminde çalışmalarını sürdüren Yeşil-Siyahlılar dün çift antrenman yaparak Keçiörengücü maçına fiziksel ve mental açıdan hazırlanmaya devam etti. Temsilcimizde sakatlığı devam eden Fofana dışında eksik yoktu. Mr sonuçları temiz çıkan Emir Ortakaya ise takımla çalışmalara katıldı.

Kaynak: spor servisi