Keçiörengücü hazırlıkları devam ediyor

GÜRSEL MOTİVE EDİYOR
24. hafta mücadelesinde deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Yeni Teknik Direktör Mustafa Gürsel yönetiminde çalışmalarını sürdüren Yeşil-Siyahlılar dün çift antrenman yaparak Keçiörengücü maçına fiziksel ve mental açıdan hazırlanmaya devam etti. Temsilcimizde sakatlığı devam eden Fofana dışında eksik yoktu. Mr sonuçları temiz çıkan Emir Ortakaya ise takımla çalışmalara katıldı.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.