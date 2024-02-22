Barbaros Hayrettin’in kolonları yükseliyor

İNŞAATTA 10 AY GERİDE KALDI

2023’te yapılan incelemeler sonucu Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin eski okul binasının depreme karşı dayanıksız yapı olduğu tespit edilmişti. Ortaya çıkan sonuçla birlikte Gölcük Kavaklı Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde yer alan eski okul binası yıkıldı. Yıkım sonrası bölgede yeni binanın inşasına başlandı. Bu kapsamda 10 aydan bu yana çalışmalar devam ederken binanın temelinde işlemler tamamladı ve kolonlar yükselmeye başladı.

BİRİNCİ KATA YÖNELİK İNŞAAT BAŞLADI

İçerisinde 36 dersliğin yer alacağı yeni okul binası 4 katlı olacak. Deniz seviyesine yakın bir noktada inşa edilen yeni bina, zeminden yüksek bir şekilde yapılıyor. Zemin yüksekliğine yönelik çalışmalarda dolgu işlemleri sürüyor. Taşıyıcı kolonların görünmeye başlandığı inşaatta birinci kata yönelik çalışmalar da başladı. Okul binası ile birlikte spor salonu da inşa edilecek. Spor salonunun temel çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki tüm inşaatın 550 günde tamamlanması hedeflenirken yaklaşık 300 günlük zaman zarfı geride kalmış durumda.