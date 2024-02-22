İl Seçim Kurulu’nda listeler sisteme işlendi

Teslim edilen belgelerin ardından İl ve İlçe Seçim kurullarında görev yapanlar, bu isimleri, listeleri sisteme girmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu, geçici aday listelerini bugün ilan edecek. Kesin aday listeleri de Yüksek Seçim Kurulu tarafından 3 Mart’ta ilan edilecek.
EKSİKLER TAMAMLANDI
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Buna göre 20 Şubat Salı günü saat 17.00’de siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların seçim kurullarına resmi başvuru yapması için süre doldu. Adaylık başvuru dosyaları il seçim kurullarına ulaşırken, seçim kurulu görevlileri 21 Şubat itibariyle dosyaları dijital ortama girmeye başladı. Bir yandan sisteme listeler girilirken, diğer yandan da listelere itiraz edenlerin dilekçeleri alınıyor.
Bu arada siyasi partiler, listelerdeki eksikleri ve yapmayı planladıkları değişiklikleri de dün mesai saati sonu itibariyle tamamladılar. Yüksek Seçim Kurulu, gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra gececi aday listelerini bugün ilan edecek, kesin aday listeleri ise YSK tarafından 3 Mart’ta kamuoyuna ilan edilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.