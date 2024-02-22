Derme çatma durak yapılmış

Durağın baştan savma yapıldığını iddia eden vatandaşlar, “Belediye çalışanları sadece durağı öylesine yapmak için üst üste koymuş gibiler. Doğru dürüst bir durak yapılabilirdi. Ancak derme çatma bir durak yapılarak bu bölgedeki insanlara hizmet veriliyor. Gerçekten yakıştıramadık. Bu bölgenin insanları bu kadar kötü bir hizmeti hak ettiğini düşünmüyoruz. İlgili kurumun kısa zaman içinde bu bölgeye doğru dürüst bir durak yapmasını istiyoruz. Gerçekten bu durağı kullanırken utanıyoruz” dedi.