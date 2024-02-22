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Kamyonet kasasında kuru pasta taşıdılar

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İzmit Belediyesi’nin çaprazında Belsa Taksinin karşısında bulunan Belsa Simit Kafe’ye kuru pasta çeşitlerinin bir kamyonetin arkasında gelişi güzel getirildiğini gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Kamyonet kasasında kuru pasta taşıdılar mask
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Gıda ürünlerinin bir kamyonetin kasasında gelişi güzel bir şekilde taşınmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, “ İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün gözü önünde hijyen kurulları yok sayılarak kafeye kuru pastalar taşınıyor. Gerçekten bize ne yedirdiklerini artık çok merak ediyoruz. Acaba üretim yerleri nasıl? Bu konuda belediye zabıtasının daha fazla denetim yapmasını bekliyoruz. Kamyonet içinde ürün taşındığını gördük ve belgeledik. Belediyenin gerekli cezai işlemi uygulamasını talep ediyoruz. Bu kadar kötü bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadık” dedi.

 

# İzmit

22 Şub 2024 - 19:30 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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