Kaçak sigara imalathanesine baskın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te sigara imalathanesine çevrilen bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada 25 bin 250 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 180 bin boş makaron, 250 kilo açık tütün, 800 adet kesilmiş bandrol, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.