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Kaçak sigara imalathanesine baskın

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İzmit'te kaçak sigara imalathanesine çevrilen depoya yapılan baskında 205 bin 250 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Kaçak sigara imalathanesine baskın mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te sigara imalathanesine çevrilen bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada 25 bin 250 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 180 bin boş makaron, 250 kilo açık tütün, 800 adet kesilmiş bandrol, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Kocaeli

22 Şub 2024 - 20:37 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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