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Yeni fay bulundu iddiası! 7'den büyük deprem üretebileceği iddia ediliyor

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Bursa'da mevcut olan fayın yanı sıra aktif bir fay daha olduğu ileri sürüldü. Kayapa-Yenişehir fayı olarak adlandırılan fayın, 7'den büyük deprem üretebileceğini iddia ediliyor.

Yeni fay bulundu iddiası! 7'den büyük deprem üretebileceği iddia ediliyor mask
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Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik üniversitesinin ortak çalışmasında, Bursa'da daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedildi.

Kayapa-Yenişehir arasındaki fay 7'den büyük bir deprem üretebilir.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu fay sistemi Mustafakemal Paşa'dan Gönen'den gelir Bursa'nın güneyinden Yenişehir'e bağlanır. Fakat yeni yapılan çalışmada bunun Bursa'nın güneyinden değil ovanın içinden geçerek Yenişehir'e doğru gittiği ileri sürülüyor." derken bu fayın 7.3'e ulaşan büyük deprem yapma olasılığının olduğuna dikkat çekti.

"FAY OVANIN İÇİNDEN GEÇİYOR"

Bursa'da en son 1855 yılında büyük bir deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bursa'nın bilinen ve bügün Türkiye diri fay haritasında yer alan fayları; Bursa'nın güneyinde Uludağ ile ovanın sınırından bir fay geçtiğini, 1855 depremlerinin de bu fay üzerinde olduğunu gösterir. Ancak yapılan çalışmada fayın ovanın içinde geçtiğini Kayapa'dan geçerek Yenişehir'e uzandığını ileri sürüyorlar." dedi.

Uzmanlara göre, yeni keşfedilen fay da tıpkı mevcut fay gibi şehrin ortasında yer alıyor.

"ŞEHİR HASTANESİ VE STADYUMA ÇOK YAKIN"

Yeni fayın timsah arena ve şehir hastanesinin arasından geçtiği öne sürülüyor.

Bursa'nın orijinal haliyle dağın yamacında kurulu bir şehir olduğunu ancak nüfus arttıkça ova içine doğru ilerlendiğini belirten Tüysüz, "Ovanın içine ilerlemesi 2 anlamda problemli; biri daha zayıf bir zemine doğru, ikincisi de ileri sürülen fayın üstüne, Bursa Şehir Hastanesi ve stadyumdan çok yakın bir konumdan geçiyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin diri fay haritası en son 2013 yılında güncellendi.

Üzerinde çalışılan yeni fayın da haritada yer alması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: NTV

# yeni, Kocaeli, Ankara, Türkiye, deprem

22 Şub 2024 - 20:55 - Gündem --- Okunma

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