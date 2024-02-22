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Büyükakın: İzmit’i 5 puan farkla alacağız

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AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Tahir Büyükakın, öncelikli meselenin depreme hazırlık olduğunu anlattı. Büyükakın ayrıca İzmit’te seçimi 5 puan farkla kazanacaklarını söyledi.

Büyükakın: İzmit’i 5 puan farkla alacağız mask
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Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Tahir Büyükakın, soruları yanıtladı.

Büyükakın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İZMİT’İ YÜZDE 5 FARKLA ALACAĞIZ

“2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir için aldığımız oy bu seçimlerde daha yukarı gidecek. Cumhur ittifakı çok güçlü bir şekilde duruyor. MHP ve BBP ile beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Her partinin aday çıkarması bizim açımızdan tabii ki işimizi kolaylaştıracak. İlçelerde de aynı şekilde. Sadece merkez belediyemiz   CHP'nin elinde. Orayı da geri alacağız. Tahmin ediyorum ki yüzde 5 farkla seçimi alacağız.

SEÇİLDİKTEN SONRA HERKESİN BAŞKANI

Belediyenin varlık sebebi yaşayan insanları mutlu etmek. 5 yıl boyunca gözümüz kulağımız halkta oldu. Ne diyorlar, ne istiyorlar? STK'larla yakın temaslarımız oldu. Sadece bu işle ilgilenen daire başkanlığımız var. Sürekli temas halindeyiz. Çok sayıda ortak akıl arama toplantısı gerçekleştirdik. Toplumun ilgilendiği meselelere dair ne varsa oradaki paydaşlar kimse hiçbirini dışarıda bırakmadan. Belediye başkanı seçilene kadar bir partinin adayı ama seçildikten sonra herkesin başkanı. Biz de herkese kulak verdik, ne talep ediyorlar onları dinledik.

"ÖNCELİĞİMİZİ DEPREME HAZIRLIĞA VERECEĞİZ"

Geçtiğimiz 5 yılda vaad ettiklerimizin yüzde 92'sini gerçekleştirdik. Teleferik yapacağız demiştik, Mart'ın ilk haftasında bitecek. Afet mutfağı hazırladık. Allah korusun büyük bir afet gerçekleştiğinde aynı anda 30 bin kişiye hizmet edecek bir mekân. Kocaeli'nin bence en büyük sorunu depreme hazırlanmasıdır. Biz de bütün ağırlığımızı önümüzdeki dönemde ona vereceğiz. Şimdiye kadar kentin 7 noktasında kentsel dönüşüm çalışması yaptık. Halihazırda devam ediyor. Ölçmediğiniz bir şeyi iyileştirme şansınız yok. 99 yılını esas aldık. 99 öncesinde ne kadar bina varsa, üniversitedeki uzmanlar dahilinde bir raporlama ile çalıştık. Risklilik değerlendirmesi yapıldı. 160 binanın tamamı tarandı. Risk durumu tespit edildi. 150 bin bağımsız birim riskli. 30 bini ticarethane, geri kalanı konut.

" YENİ ŞEHİR MERKEZLERİ OLUŞTURMAYI BECEREMEZSENİZ"

Yolların genişlemesini sağlamak, 3 şearit duble bir yolu toplamda 6 şeritlik bir yolu 12 şeride çıkarmak akılcı değil. Eğer trafik yaratan odakları daha kompakt bir alana toplamayı, yeni şehir merkezleri oluşturmayı beceremezseniz var olan trafik buraya kolay gelsin diye yeni akslar açarsanız, yaptığınız her viyadük, battı çıktı tünel, şehir merkezine gelen miktarını daha fazla artırır. Ana mesele planlama. Küçüklüğümüzde mahalleler vardı. Bir tane iki tane mahalle bakkalı vardı. Mahallelerin yerini siteler aldı. Siteyi yaparken günübirlik ihtiyaçları karşılayacak ticari alanlar yapmazsınız, insanlar o ihtiyaçlarını karşılamak için arabalarına biner giderler. Bu modları doğru yönetmek lazım. Kentsel dönüşüm bu modların yenilenmesi için aslında yenilenme fırsatıdır.

"ANNE ŞEHİR ADINI VERDİĞİMİZ ÖZEL PROGRAMIMIZ VAR"

Dirençli şehir aynı zamanda çocuklarını geleceğe yetiştiren şehirdir, yaşlılığın kaliteli yaşandığı, kadınlığın gereklerinin kaliteli yaşandığı şehirdir. Sadece deprem için dirençli olmaz. Bizim bu gruplara yönelik çözümlerimiz var. Çocuklara eğitim destekleri çalışmalar var. Yaşlılara sosyal destek programları var. Kadınların daha sağlıklı hem psikolojik hem beden açısından ortamlara katılmak için anne şehir adı verdiğimiz özel programlarımız var.

"KÖRFEZ'DEKİ ÇAMURU TEMİZLEMEYE BAŞLADIK"

Körfez'deki temizlik meselesinde Çevre Bakanlığımızla yürütüyoruz. Körfez'in ucunda musilaj meselesini etkileyecek olan 8,5 milyon ton çamur var. Şu anda temizlemeye başladık. Şehri ekonomik olarak büyütürken öbür taraftan yaşanabilir çevre devam etsin diye düşünüyoruz.

 

Kaynak: Habertürk

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22 Şub 2024 - 22:04 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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