SEKA Tüneli’nin ışıkları yapılacak

Şubat ayında yaşanan yangından sonra ışıkların hasar gördüğünü belirten yetkililer, özel imalatla yapılan yeni ışıklandırmaların kısa zamanda takılacağını belirtti. Yapılan açıklama şöyle: Şubat ayının başlarında bir otobüs yangını meydana gelmiştir. Otobüs yangını sebebiyle tünelin içi ve gökyüzü dumanla kaplanmış, maske takan itfaiye ekipleri, yangını söndürmüştür. Yangın sebebiyle aracın sadece iskeleti kalırken tünelde bulunan aydınlatmalar da zarar görmüştür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yangının ardından ivedilikle özel üretim aydınlatmaların siparişini vermiştir.
ÖZEL ÜRETİM AYDINLATMALAR
Özel üretim gerektiren aydınlatmaların üretimi bir yandan sürerken Büyükşehir ekipleri tünelde onarılması mümkün olan aydınlatmaların onarımını gerçekleştirerek faaliyete almıştır. Onarılması mümkün olan aydınlatmaların bakımı halen sürmektedir. Siparişi verilen aydınlatmaların gelmesiyle birlikte montaj işlemleri tamamlanarak aydınlatmalar faaliyete alınacaktır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.