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SEKA Tüneli’nin ışıkları yapılacak

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SEKA Tüneli’nin ışıklarının yanmaması ile ilgili vatandaşların şikayeti üzerine büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinden açıklama geldi.

SEKA Tüneli’nin ışıkları yapılacak mask
SEKA Tüneli’nin ışıkları yapılacak
SEKA Tüneli’nin ışıkları yapılacak
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Şubat ayında yaşanan yangından sonra ışıkların hasar gördüğünü belirten yetkililer, özel imalatla yapılan yeni ışıklandırmaların kısa zamanda takılacağını belirtti. Yapılan açıklama şöyle: Şubat ayının başlarında bir otobüs yangını meydana gelmiştir. Otobüs yangını sebebiyle tünelin içi ve gökyüzü dumanla kaplanmış, maske takan itfaiye ekipleri, yangını söndürmüştür. Yangın sebebiyle aracın sadece iskeleti kalırken tünelde bulunan aydınlatmalar da zarar görmüştür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yangının ardından ivedilikle özel üretim aydınlatmaların siparişini vermiştir.

ÖZEL ÜRETİM AYDINLATMALAR

Özel üretim gerektiren aydınlatmaların üretimi bir yandan sürerken Büyükşehir ekipleri tünelde onarılması mümkün olan aydınlatmaların onarımını gerçekleştirerek faaliyete almıştır. Onarılması mümkün olan aydınlatmaların bakımı halen sürmektedir. Siparişi verilen aydınlatmaların gelmesiyle birlikte montaj işlemleri tamamlanarak aydınlatmalar faaliyete alınacaktır.

SEKA Tüneli’nin ışıkları yapılacak
SEKA Tüneli’nin ışıkları yapılacak

 

# yeni, Kocaeli, Büyükşehir

22 Şub 2024 - 22:09 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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